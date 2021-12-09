Сверхзвуковая ракета «Брамос» воздушного базирования пойдет в серию

Индийское Министерство обороны объявило, что очередной успешный запуск сверхзвуковой ракеты «Брамос» воздушного базирования с истребителя Су-30МКИ открыл путь к ее серийному производству. Этот боеприпас Индия разрабатывает вместе с Россией.

Российско-индийская корпорация Brahmos Aerospace разрабатывает «Брамос» с 1998 года на основе проекта российской ракеты «Яхонт». «Брамос» может развивать скорость в 2,5-2,8 раз выше звуковой (3,1-3,5 тысячи километров в час} и поражать цели на дальности до 300 километров, в конструкции ракеты применяются технологии малозаметности.

«Брамос» наземного и морского базирования уже выпускаются серийно и стоят на вооружении Индии. В начале 2010-х Brahmos Aerospace приступила к разработке авиационной версии ракеты, а в 2017 впервые запустила ее с самолета.

«Брамос» воздушного базирования 2,5 тонны — на 450 килограмм меньше, чем первые две модификации. Еще она отличается уменьшенным стартовым двигателем, дополнительными хвостовыми стабилизаторами и измененным носовым обтекателем. Первой на вооружение сверхзвуковую авиационную ракету вместе с истребителями Су-30МКИ, модифицированными для ее перевозки, получит 222 эскадрилья ВВС Индии.

Индийское министерство обороны 8 декабря сообщило, что очередной успешный запуск «Брамос» воздушного базирования с истребителя Су-30МКИ открыл путь к ее серийному производству. Сборка боеприпаса будет проходить на территории Индии, а основные детали корпуса ракеты создадут индийские предприятия.

Brahmos Aerospace также разрабатывает гиперзвуковую версию ракеты «Брамос». Она получит гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель.

Василиса Чернявцева