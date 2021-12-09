К 2026 году объем мирового рынка ИИ-решений для промышленности достигнет $102,2 млрд

Объем рынка промышленных решений на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) покажет высокие темпы роста, в среднем на 35% ежегодно. К 2026 году, объем сегмента достигнет $102,2 млрд. Об этом пишет пишет cdo2day.ru со ссылкой на отчет IoT Analytics. Согласно оценкам аналитиков, уровень внедрения ИИ промышленными предприятиями за два последних года вырос с 19% до 31%. Еще 39% предприятий тестируют технологии ИИ. Особенно востребованным искусственный интеллект стал в энергетике, нефтеперерабатывающей, нефтегазовой и химической промышленностях.

Также IoT Analytics определила четыре тенденции, которые существенно повлияют на дальнейшее внедрение технологий ИИ в индустриальный сектор.

Программные инструменты, сочетающие технологии интернета вещей и искусственного интеллекта (AIoT) становятся более доступными для промышленности. Около 400 поставщиков предлагают софт AIoT.

Упрощается разработка и обслуживание решений на базе ИИ. Автоматизированное машинное обучение становится стандартным предложением поставщиков.

ИИ внедряется в существующие приложения и сценарии использования. Поставщики устаревшего программного обеспечения добавляют функции искусственного интеллекта.

Оборудование для промышленного AIoT совершенствуется. На рынке появились аппаратные микросхемы для поддержки разработки и развертывания моделей искусственного интеллекта.

Александр Бутусов