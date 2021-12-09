Компания PT PAL затягивает строительство госпитального судна для ВМС Индонезии

Церемония спуска на воду строящегося на судостроительном предприятии индонезийского государственного объединения PT PAL (Persero) для военно-морских сил Индонезии госпитального судна BRS 991 Dr. Wahidin Sudirohusodo, выполненного на основе конструкции десантного вертолетного корабля-дока типа Makassar. Сурабая, 07.01.2021.

ЦАМТО, 8 декабря. Государственная индонезийская судостроительная компания PT PAL получила еще одну письменную претензию от командования ВМС Индонезии в связи с задержкой постройки десантно-вертолетного корабля-дока в специальной версии госпитального судна BRS (Bantu Rumah Sakit).

Согласно информации Jane's Navy International, строительство корабля (991) "Др. Вахидин Судирохусодо" (Dr. Wahidin Sudirohusodo) планировалось завершить 8 декабря 2021 года, однако программа отстает от графика.

В письме отмечается, что основной причиной задержки является отсутствие прогресса в установке бортового медицинского оборудования.

Это уже четвертое официальное письмо с претензией в отношении выполнения контракта на постройку корабля. По условиям соглашения, поставщик будет нести ответственность в размере 0,1% от общей стоимости контракта за каждый день просрочки после оговоренной в контракте даты поставки.

Церемония резки стали для постройки (991) "Др. Вахидин Судирохусодо" состоялась в июле 2019 года, закладка киля прошла 14 октября 2019 года. Спуск корабля на воду был выполнен в январе 2021 года.

По информации PT PAL, длина нового судна составляет 124 м, ширина – 21,8 м, водоизмещение – 7300 т, максимальная скорость – 18 узлов, автономность – 30 суток. Дальностью плавания – 10000 морских миль на крейсерской скорости 14 узлов. На борту могут разместиться до 650 человек. Экипаж – 120 человек, численность медперсонала – 66 человек. Судно может транспортировать до двух вертолетов и до двух санитарных катеров.

Корабль должен быть оснащен различным медицинским оборудованием и помещениями для проведения медицинских процедур. На борту будут размещены отделение интенсивной терапии, компьютерный томограф и рентгенаппарат, кабинеты терапевта, окулиста и стоматолога, а также изолятор для борьбы со вспышками инфекций, включая COVID-19.

(991) "Др. Вахидин Судирохусодо" станет вторым специально построенным госпитальным судном в составе ВМС Индонезии.

Первый выполненный в версии плавучего госпиталя корабль, получивший наименование (594) "Семаранг", был принят на вооружение 21 января 2019 года. Данное судно было окрашено в цвета Красного Креста и используется на текущий момент в качестве временного госпиталя для оказания неотложной медицинской помощи на всей территории страны.

На предприятии PT PAL в Сурабае 10 сентября 2020 года состоялась церемонии резки стали для постройки восьмого десантного вертолетного корабля-дока (третьего в версии госпитального судна). Его поставка запланирована на ноябрь 2022 года.

Решение о строительстве кораблей в версии госпитального судна было принято из-за специфических условий Индонезии, расположенной в районе "Тихоокеанского вулканического огненного кольца" и подверженной воздействию стихийных бедствий. Корабль также может применяться для поддержки гуманитарных миссий, оказания медицинской помощи населению в удаленных районах. Суда могут быть оперативно направлены в любой район страны, пострадавший от стихийных бедствий или гуманитарных катастроф.