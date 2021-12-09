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ЦАМТО

Компания PT PAL затягивает строительство госпитального судна для ВМС Индонезии

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Церемония спуска на воду строящегося на судостроительном предприятии индонезийского государственного объединения PT PAL (Persero) для военно-морских сил Индонезии госпитального судна BRS 991 Dr. Wahidin Sudirohusodo, выполненного на основе конструкции дес
Церемония спуска на воду строящегося на судостроительном предприятии индонезийского государственного объединения PT PAL (Persero) для военно-морских сил Индонезии госпитального судна BRS 991 Dr. Wahidin Sudirohusodo, выполненного на основе конструкции десантного вертолетного корабля-дока типа Makassar. Сурабая, 07.01.2021.
Источник изображения: PT PAL

ЦАМТО, 8 декабря. Государственная индонезийская судостроительная компания PT PAL получила еще одну письменную претензию от командования ВМС Индонезии в связи с задержкой постройки десантно-вертолетного корабля-дока в специальной версии госпитального судна BRS (Bantu Rumah Sakit).

Согласно информации Jane's Navy International, строительство корабля (991) "Др. Вахидин Судирохусодо" (Dr. Wahidin Sudirohusodo) планировалось завершить 8 декабря 2021 года, однако программа отстает от графика.

В письме отмечается, что основной причиной задержки является отсутствие прогресса в установке бортового медицинского оборудования.

Это уже четвертое официальное письмо с претензией в отношении выполнения контракта на постройку корабля. По условиям соглашения, поставщик будет нести ответственность в размере 0,1% от общей стоимости контракта за каждый день просрочки после оговоренной в контракте даты поставки.

Церемония резки стали для постройки (991) "Др. Вахидин Судирохусодо" состоялась в июле 2019 года, закладка киля прошла 14 октября 2019 года. Спуск корабля на воду был выполнен в январе 2021 года.

По информации PT PAL, длина нового судна составляет 124 м, ширина – 21,8 м, водоизмещение – 7300 т, максимальная скорость – 18 узлов, автономность – 30 суток. Дальностью плавания – 10000 морских миль на крейсерской скорости 14 узлов. На борту могут разместиться до 650 человек. Экипаж – 120 человек, численность медперсонала – 66 человек. Судно может транспортировать до двух вертолетов и до двух санитарных катеров.

Корабль должен быть оснащен различным медицинским оборудованием и помещениями для проведения медицинских процедур. На борту будут размещены отделение интенсивной терапии, компьютерный томограф и рентгенаппарат, кабинеты терапевта, окулиста и стоматолога, а также изолятор для борьбы со вспышками инфекций, включая COVID-19.

(991) "Др. Вахидин Судирохусодо" станет вторым специально построенным госпитальным судном в составе ВМС Индонезии.

Первый выполненный в версии плавучего госпиталя корабль, получивший наименование (594) "Семаранг", был принят на вооружение 21 января 2019 года. Данное судно было окрашено в цвета Красного Креста и используется на текущий момент в качестве временного госпиталя для оказания неотложной медицинской помощи на всей территории страны.

На предприятии PT PAL в Сурабае 10 сентября 2020 года состоялась церемонии резки стали для постройки восьмого десантного вертолетного корабля-дока (третьего в версии госпитального судна). Его поставка запланирована на ноябрь 2022 года.

Решение о строительстве кораблей в версии госпитального судна было принято из-за специфических условий Индонезии, расположенной в районе "Тихоокеанского вулканического огненного кольца" и подверженной воздействию стихийных бедствий. Корабль также может применяться для поддержки гуманитарных миссий, оказания медицинской помощи населению в удаленных районах. Суда могут быть оперативно направлены в любой район страны, пострадавший от стихийных бедствий или гуманитарных катастроф.

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Страны
Индонезия
Компании
PT. PAL
Проекты
2020-й год
ИТ
Медицина
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