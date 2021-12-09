Российские истребители Су-27 сопроводили три военных самолета Франции над Черным морем

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Три французских истребителя пытались приблизиться к России над акваторией Черного моря, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной.

Чтобы предотвратить нарушение границы, в воздух подняли российские Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль", а также самолет-заправщик С-135 ВКС Франции, и сопроводили их над акваторией Черного моря", — рассказали в ведомстве.

Су-27 развернули французские самолеты и вернулись на аэродром базирования. Полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами.

США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины.