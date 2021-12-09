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РИА Новости

Су-27 над Черным морем подошли к французским истребителям на минимальную дистанцию

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Российские истребители Су-27 в среду над Черным морем подлетели на минимальное расстояние к истребителям Франции "Рафаль" и "Мираж", пытавшимся приблизиться к границе РФ, следует из данных, распространённых Минобороны России.

Согласно опубликованному военным ведомством видео, российские истребители Су-27 Южного военного округа подошли к паре французских самолетов на дистанцию всего нескольких десятков метров. Российские летчики снимали самолеты Франции, идя с ними параллельным курсом. В ролике, в частности, видны французские пилоты в кабинах своих самолетов и государственные флаги Франции, нанесенные на борта иностранных истребителей.

Согласно материалам Минобороны, пара истребителей Франции "Рафаль" и "Мираж" были вооружены управляемыми авиаракетами класса "воздух –воздух" AIM-9 и "Meteor". Также самолеты были снаряжены подвесными топливными баками, которые увеличивают дальность полета.

Как сообщили ранее в Национальном центре управления обороной РФ, 8 декабря российские радары над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили приближающиеся к границе воздушные цели. Для их сопровождения были подняты истребители Су-27, которые опознали эти цели как истребители Франции и находились рядом, пока они не ушли от российской границы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
AIM-9
Rafale
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
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