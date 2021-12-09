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ТАСС

Генштабы ВС стран ОДКБ определили приоритеты коалиционного военного строительства

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Флаги стран ОДКБ
Флаги стран ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Амир Исаев

На заседании также одобрили деятельность Михайловской военной артиллерийской академии в качестве базовой организации по подготовке военных кадров для государств - членов ОДКБ по специальностям ракетных войск и артиллерии

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Генеральные штабы вооруженных сил (ГШ ВС) стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании Военного комитета (ВК) ОДКБ в среду определили приоритеты коалиционного военного строительства, сообщил председатель ВК, начальник ГШ ВС РФ Валерий Герасимов.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о состоянии военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности. Подтверждено единое понимание генеральными штабами вооруженных сил стран ОДКБ характера вызовов и угроз военной безопасности. Договорились координировать совместные действия по их нейтрализации и совершенствовать военный потенциал ОДКБ", - сказал Герасимов, подводя итоги заседания, которое по его оценке, прошло в конструктивном ключе.

"Рассмотрены приоритетные направления деятельности ОДКБ в военной сфере на период председательства Республики Армения в организации в следующем году. Отданы поручения по их реализации", - сообщил Герасимов, также добавив, что определен порядок работы "по привлечению миротворческого потенциала ОДКБ к миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций, в том числе по подготовке военных наблюдателей и офицеров штабов для участия в миротворческих операциях".

"Обсудили результаты проведения совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021". Приняты решения по повышению эффективности управления данным компонентом коллективных сил организации", - сказал Герасимов.

Также на заседании была одобрена деятельность Михайловской военной артиллерийской академии в качестве базовой организации по подготовке военных кадров для государств - членов ОДКБ по специальностям ракетных войск и артиллерии.

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