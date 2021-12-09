Шойгу дал команду на укладку путей новой ветки Байкало-Амурской магистрали

В среду армейские железнодорожники начали укладку путей на своем участке реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Команду на стыковку первого звена новой трассы глава военного ведомства Сергей Шойгу дал по видеоконференцсвязи из Национального центра управления обороной России.

Шойгу напомнил, что военные участвуют в реализации масштабного проекта по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина. "Важность этой задачи обусловлена острой необходимостью увеличения пропускной способности БАМа, необходимостью наращивания транспортных потоков. Что будет способствовать развитию регионов, экономическому росту государства и укреплению его обороноспособности", - отметил министр.

Подводя итоги подготовительного этапа, он сказал, что сделан первый, очень важный шаг, который дает начало большому пути. "Качественно и в срок выполнив работы на этом сложном и ответственном участке, военные железнодорожники вновь доказали, что они готовы к решению государственных задач любой сложности. Уверен, что и в дальнейшем вы будете образцово выполнять воинский долг, уверенно осваивать свою профессию", - обратился Шойгу к военнослужащим.

Находящийся в Амурской области замминистра обороны Дмитрий Булгаков доложил, что группировка Железнодорожные войска из 1 500 человек и 700 единиц техники продолжает трудиться на участке БАМа Улак - Февральск. Он проходит по вечной мерзлоте и является наиболее сложным на всем протяжении магистрали. Уже завершена вырубка леса и очистка полосы отвода. Выполнено 845 тысяч кубических метров земляных работ, что составляет 113 процентов от плана нынешнего года.

"В настоящее время выполняем работы на семи объектах. На пяти - идет отсыпка насыпей и разработка выемки земляного полотна. На одном объекте - Разъезд 2905-Нора - завершаем восстановление притрассовой автодороги для обеспечения сооружения насыпи земляного полотна. На объекте, где сейчас находимся, Дрогошевск-Скалистый, завершена подготовка полностью земляного полотна и завершается укладка рельсошпальной решетки", - рассказал Булгаков.

Он также доложил министру, что в четверг, 9 декабря, в 10:00 по местному времени военные начнут укладывать рельсошпальную решетку на перегоне Огорон - Молдавский протяженностью 12 километров.

Вообще за армейскими железнодорожниками закреплен участок БАМа протяженностью 339 километров и 19 объектами. По плану все необходимо сдать в эксплуатацию к 2027 году. "У нас все основания для перевыполнения плана есть. Мы их закончим в 2023-м", - пообещал Булгаков. По его словам, на следующем этапе военным совместно с РЖД и Минтрансом предстоит пройти более 1 300 километров до Комсомольска-на-Амуре.

Юрий Гаврилов