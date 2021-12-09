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Российская газета

Появилось редкое фото с испытаний Т-80У в Индии

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Источник изображения: rg.ru

В начале 90-х годов командование индийской армии намеревалось начать замену находящихся на вооружении устаревшие Т-55 и Vidjajanta. Первые, закупавшиеся в Советском Союзе, были созданы еще в 50-е годы, вторые же, являющиеся версией британского Vickers Мк.1, выпускались с 1965 года.

Эту технику пытались модернизировать. Так, "пятьдесят пятые" получили вместо 100-мм пушек 105-мм нарезные орудия L7A1. На выпускавшихся по лицензии английских машинах доработали системы управления огнем. Однако эти меры посчитали недостаточными, чтобы сделать танки по-настоящему современными.

Поскольку разработка национального основного боевого танка Arjun превратилась в долгострой, было решено поближе познакомиться с новейшими на то время российскими Т-80У.

"Восьмидесятый" уже успел тогда ярко заявить о себе на выставке вооружений в Абу-Даби, где из-за выдающихся скоростных и маневренных характеристик и за способность совершать прыжки его прозвали "летающим".

Видеоматериалов и фотографий с испытаний практически нет, однако в минувший вторник в Сети появилось фото Т-80У с ночным тепловизионным прицелом "Агава-2".

Многокилометровые пробеги, по некоторым данным, выявили, что 1250-сильная газовая турбина не слишком подходит для пустынной местности с большим количеством лессовой пыли.

Интересно, что в ходе работ над Arjun также прорабатывался вариант с ГТД мощностью 1500 л.с., но из-за возникновения многочисленных проблем все - же предпочли дизельный двигатель.

В 1993-94 годах Т-80У испытывались также в Швеции, в том числе в суровых зимних условиях, где они показали себя с наилучшей стороны, пройдя все без единой поломки.


Алексей Моисеев

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Страны
Великобритания
Индия
ОАЭ
Россия
Швеция
Продукция
Arjun Mk II
Т-55
Т-80
Т-80У
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