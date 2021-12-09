Появилось редкое фото с испытаний Т-80У в Индии

В начале 90-х годов командование индийской армии намеревалось начать замену находящихся на вооружении устаревшие Т-55 и Vidjajanta. Первые, закупавшиеся в Советском Союзе, были созданы еще в 50-е годы, вторые же, являющиеся версией британского Vickers Мк.1, выпускались с 1965 года.

Found an old unique photo of mine.

The only T80U qualified tank Cdr of the indian army 😁 pic.twitter.com/vFwLb9kqcn — Rajendra Bhaduri (@BhaduriRajendra) December 7, 2021

Эту технику пытались модернизировать. Так, "пятьдесят пятые" получили вместо 100-мм пушек 105-мм нарезные орудия L7A1. На выпускавшихся по лицензии английских машинах доработали системы управления огнем. Однако эти меры посчитали недостаточными, чтобы сделать танки по-настоящему современными.

Поскольку разработка национального основного боевого танка Arjun превратилась в долгострой, было решено поближе познакомиться с новейшими на то время российскими Т-80У.

"Восьмидесятый" уже успел тогда ярко заявить о себе на выставке вооружений в Абу-Даби, где из-за выдающихся скоростных и маневренных характеристик и за способность совершать прыжки его прозвали "летающим".

Видеоматериалов и фотографий с испытаний практически нет, однако в минувший вторник в Сети появилось фото Т-80У с ночным тепловизионным прицелом "Агава-2".

Многокилометровые пробеги, по некоторым данным, выявили, что 1250-сильная газовая турбина не слишком подходит для пустынной местности с большим количеством лессовой пыли.

Интересно, что в ходе работ над Arjun также прорабатывался вариант с ГТД мощностью 1500 л.с., но из-за возникновения многочисленных проблем все - же предпочли дизельный двигатель.

В 1993-94 годах Т-80У испытывались также в Швеции, в том числе в суровых зимних условиях, где они показали себя с наилучшей стороны, пройдя все без единой поломки.

Алексей Моисеев