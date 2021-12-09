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ТАСС

Российские космонавты смогут получить льготную ипотеку под 0,1% годовых

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю.А. Гагарин"
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Ю.А. Гагарин".
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Жилье по программе можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 декабря. /ТАСС/. Промсвязьбанк и Роскосмос заключили соглашение, которое подразумевает предоставление льготной ипотеки для членов российского отряда космонавтов. Соглашение было подписано после старта ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20" в среду с Байконура.

"В соответствии с соглашением космонавты и кандидаты в космонавты смогут воспользоваться льготной ипотечной программой от ПСБ по ставке 0,1% годовых", - отметили в пресс-службе Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, жилье по программе можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке. "Максимальная сумма кредитования составляет 12 млн рублей для космонавтов, 7 млн рублей - для кандидатов в космонавты, первоначальный взнос - 10% от суммы кредита. Кредит предоставляется на срок от трех до 15 лет", - добавили в Роскосмосе.

В свою очередь первый заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил, что для космонавтов также разработана специальная страховая программа. "Для повышения престижа профессии "космонавт" разработана специальная страховая программа, увеличена заработная плата. Теперь добавляется еще и льготная ипотечная программа на беспрецедентных условиях", - напомнил он.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена в среду с 31-й площадки Байконура в 10:38 мск. На ней на орбиту отправились космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Продолжительность полета корабля составит 12 суток. Мисуркин, Маэдзава и Хирано вернутся на Землю утром 20 декабря.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции. Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно будет на информационных ресурсах агентства.

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Казахстан
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