Российские космонавты смогут получить льготную ипотеку под 0,1% годовых

Жилье по программе можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 декабря. /ТАСС/. Промсвязьбанк и Роскосмос заключили соглашение, которое подразумевает предоставление льготной ипотеки для членов российского отряда космонавтов. Соглашение было подписано после старта ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-20" в среду с Байконура.

"В соответствии с соглашением космонавты и кандидаты в космонавты смогут воспользоваться льготной ипотечной программой от ПСБ по ставке 0,1% годовых", - отметили в пресс-службе Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, жилье по программе можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке. "Максимальная сумма кредитования составляет 12 млн рублей для космонавтов, 7 млн рублей - для кандидатов в космонавты, первоначальный взнос - 10% от суммы кредита. Кредит предоставляется на срок от трех до 15 лет", - добавили в Роскосмосе.

В свою очередь первый заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил, что для космонавтов также разработана специальная страховая программа. "Для повышения престижа профессии "космонавт" разработана специальная страховая программа, увеличена заработная плата. Теперь добавляется еще и льготная ипотечная программа на беспрецедентных условиях", - напомнил он.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена в среду с 31-й площадки Байконура в 10:38 мск. На ней на орбиту отправились космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Продолжительность полета корабля составит 12 суток. Мисуркин, Маэдзава и Хирано вернутся на Землю утром 20 декабря.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции. Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно будет на информационных ресурсах агентства.