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Интерфакс-АВН

Кремль: РФ и США планируют оперативно начать обсуждение стратегических проблем

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: Дмитрий ПесковФото с сайта Президента РФ

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители России и США "весьма оперативно" начнут обсуждение вопросов стратегической безопасности, поднятых в ходе видеоконференции президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

"Президенты договорились о том, что они назначат своих представителей, которые весьма оперативно начнут обсуждение вот этой сложной, конфронтационной ситуации - обсуждение вопросов стратегической безопасности на континенте", - сказал Песков в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, "когда это будет точно, сказать пока не представляется возможным, но президенты имели в виду, что это должно состояться весьма и весьма оперативно".

Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли эти встречи проходить в рамках уже идущего диалога по стратегической стабильности, Песков сказал: "Будет ли это в недрах этого диалога или будет что-то отдельное, это еще предстоит решить, в зависимости от того, каких именно представителей в нынешней ситуации назначат президенты".

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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