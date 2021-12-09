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Интерфакс-АВН

Правительство РФ расторгает соглашение с "Роскосмосом" по развитию перспективных космических систем

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Правительство РФ
Здание Правительства РФ.
Источник изображения: ya.ru

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ поручило расторгнуть соглашение о намерениях с госкорпорацией "Роскосмос" по развитию высокотехнологичной области "Перспективные космические системы".

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

"Расторгнуть Соглашение о намерениях между Правительством Российской Федерации и Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной области "Перспективные космические системы", - говорится в распоряжении.

30 июля 2020 года в "Роскосмосе" сообщили, что "дорожная карта" развития высокотехнологичной области "Перспективные космические системы" представлена на утверждение в правительство России.

Основой для "дорожной карты" послужили перспективные проекты создания многоспутниковых орбитальных группировок на базе малых космических аппаратов, развития инфраструктуры серийного производства космической техники, в том числе входящие в программу "Сфера", и создание абонентских терминалов нового типа для решения задач передачи данных при взаимодействии с беспилотными и роботизированными системами.

Тогда отмечалось, что проект "дорожной карты" разработан в рамках реализации соглашения между госкорпорацией и правительством, подписанного 22 января 2020 года, и направлен на достижение Российской Федерацией лидирующих позиций на глобальном рынке в соответствующей области.

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