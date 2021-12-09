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Интерфакс-АВН

В консорциум "Медицинская техника", учрежденный холдингом "Швабе", вошел ВНИИИМТ

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники Росздравнадзора (ВНИИИМТ) вошел в состав консорциума "Медицинская техника", сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", выступившего учредителем данного консорциума.

"В ноябре к работе консорциума присоединился ВНИИИМТ. Основная цель этого взаимодействия - развитие отечественного производства медицинских изделий и процесса их обращения на российском рынке", - сказано в сообщении, распространенном в среду.

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Сергея Дмитроченко, совместно с другими партнерами холдинг "Швабе" рассчитывает создать единый контур испытательных центров и исследовательских лабораторий, чья работа будет ориентирована на оценку соответствия медизделий установленным в РФ нормам, прежде всего в части безопасности.

"Со своей стороны холдинг на правах учредителя консорциума готов подключить к этому процессу собственные ресурсы, включая экспертный состав с ведущими учеными нашей отрасли", - сказал Дмитроченко.

Сообщатся, что сотрудничество с ВНИИИМТ предполагается проводить по направлениям развития методической и нормативной базы в сфере стандартизации и оценки медицинского оборудования, создания программ повышения квалификации профильных специалистов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
Проекты
Медицина
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