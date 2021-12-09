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ТАСС

Роскосмос выполнил планы 2021 года по поддержке космонавтов

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Максим Овчинников
Максим Овчинников.
Источник изображения: ФАС

Как сообщили в госкорпорации, теперь предстоит договориться с отрядом космонавтов, как выстроить планы на ближайшие три года

БАЙКОНУР /Казахстан/, 8 декабря. /ТАСС/. Роскосмос успешно реализовал планы 2021 года по поддержке российских космонавтов. Об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

"С начала года ставили приоритеты, мы их успешно выполнили в тот срок, который для себя поставили. Это вопрос повышения заработной платы, обеспечения жильем, в том числе служебным, вопрос ипотеки", - сказал Овчинников.

По его словам, теперь предстоит договориться с отрядом космонавтов, как выстроить планы на 2022 год, ближайшие три года.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому оклад кандидатов в космонавты возрастет с 60,9 тыс. до 129,5 тыс. рублей. У космонавтов он увеличится с 63,8 тыс. до 135,8 тыс. рублей, у тех из них, кто уже совершил полет в космос, - с 69,6 тыс. до 139,2 тыс. рублей в месяц, у инструкторов-космонавтов - с 88,4 тыс. до 165,9 тыс. рублей. От новых ставок будут рассчитываться процентные надбавки.

Распоряжение действует на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. В апреле Овчинников сообщил ТАСС, что заработная плата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит около 300 тыс. рублей в месяц, а опытных космонавтов - более 500 тыс. рублей. По его словам, до повышения зарплаты российских космонавтов были практически в два раза ниже, чем их коллег из США или Европы.

В июне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что члены российского отряда космонавтов будут входить в состав отдела специальных экспертиз пилотируемой космонавтики, в том числе будут курировать создание космической техники на предприятиях. По словам главы госкорпорации, он будет работать по типу военной приемки. Космонавты по их желанию будут закрепляться за конкретными предприятиями.

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