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WarSpot

Чёрная полоса Ирана

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Источник изображения: warspot.ru

Иранский оборонно-промышленный комплекс — один из самых закрытых в мире. При этом за последние месяцы произошёл ряд событий, которые существенно осложняют его развитие и расширение возможностей иранской армии.

Вчера, 7 декабря, портал thedrive.com сообщил о том, что корабль Talayieh, достраиваемый на верфи в городе Бендер-Аббас, перевернулся в затапливаемом доке. «Шпионскую» видеосъёмку позже дополнили спутниковыми снимками, которые свидетельствуют о реальности происшествия. Это может повлиять на дальнейшую судьбу корабля, готовившегося войти в состав флота уже в 2022 году.

Упавший на бок корабль Talayieh:

Talayieh относится к модернизированному типу кораблей Moudge, которые по своим характеристикам (водоизмещение — 1500 т, длина — 95 м) можно отнести к корветам или лёгким фрегатам, но в Иране их называют эсминцами. Корабль находился на финальной стадии достройки, и планировалось, что уже в 2022 году он пополнит боевой состав флота.

Спутниковый снимок с опрокинутым кораблём Talayieh

Источник изображения: thedrive.com

Инцидент с Talayieh стал уже пятым существенным происшествием с иранским флотом с 2018 года. Так, три года назад в Каспийском море затонул однотипный корабль Damavand. В 2020 году во время учений иранские ВМС по ошибке атаковали собственный катер Konarak — тогда погибло 19 человек, а ещё 15 получили ранения. В прошлом году неподалёку от Бендер-Аббаса затонула баржа, имитировавшая на учениях американский авианосец — это существенно осложнило навигацию у портового города. Летом этого года после пожара ко дну пошло крупнейшее судно обеспечения иранского флота Khark.

Карта происшествий ВМС Ирана последних лет

Источник изображения: thedrive.com

От неудач страдает не только флот. На прошлой неделе в провинции Чехармехаль и Бахтиария упал беспилотник, вероятно, Shahed-191 — клон американского RQ-170, который США потеряли в 2011 году в Афганистане. Портал mehrnews.com сообщил, что дрон совершил аварийную посадку из-за плохих погодных условий.

Иранский беспилотник после аварийной посадки

Источник изображения: thedrive.com

Позже беспилотник был эвакуирован на вертолёте.

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Страны
Афганистан
Иран
США
Продукция
RQ-170
Проекты
2020-й год
Авианосец
БПЛА
Военные учения
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