Сухопутные войска Бразилии получили очередную партию 155-мм гаубиц M-109A5

ЦАМТО, 8 декабря. Согласно информации, опубликованной 2 декабря на сайте Defesa Aera and Naval, 29-я группа самоходной артиллерии СВ Бразилии приняла вторую партию прошедших ремонт и восстановление 155-мм гусеничных самоходных гаубиц M-109A5, полученных из числа избыточных вооружений СВ США.

В мае 29-я группа самоходной артиллерии (Grupo Humaita), дислоцированная в Крус-Альта (штат Риу-Гранди-ду-Сул), уже приняла четыре самоходные гаубицы M-109A5. Теперь подразделение приняло еще 12 установок. Перед поставкой техника прошла обслуживание и дооснащение в соответствии с требованиями ВС Бразилии в 5-м региональном парке обслуживания (Pq R Mnt/5) в Куритибе. Работы по ремонту и модернизации новой партии были выполнены в 3-м региональном парке обслуживания в н.п. Санта-Мария.

Как сообщал ЦАМТО, в течение 1999-2001 гг. СВ Бразилии получили из состава ВС Бельгии 37 самоходных гаубиц М-109А3. В целях замены устаревших установок в 2016 году был направлен запрос на поставку 60 СГ M-109A5 из числа избыточных вооружений ВС США, который был одобрен в 2017 году. В конце июня 2017 года США и Бразилия подписали письмо с предложением и принятием предложения о передаче ВС Бразилии в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA) 60 находящихся на хранении 155-мм самоходных гаубиц M-109A5. Первые четыре единицы были поставлены в марте 2018 года. В октябре 2018 года в порт Паранагуа прибыло судно с 56 гаубицами.

Согласно ранее озвученным планам, после завершения работ по техническому обслуживанию и ремонту полученные M-109A5 поступят на вооружение 15-й, 27-й и 29-й групп самоходной артиллерии СВ Бразилии.

В рамках отдельной программы СВ Бразилии получили из состава ВС США 32 СГ M-109A5, которые были модернизированы компанией BAE Systems к стандарту M-109A5+BR в рамках контракта, заключенного в сентябре 2016 года. Эти гаубицы предназначались для 3-й группы самоходной артиллерии (3er GAC Ap) 6-й механизированной бригады в Санта-Мария и размещенной в Куритибе 5-й группы самоходной артиллерии (5to GAC Ap) 5-й бронекавалерийской бригады.