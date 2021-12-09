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ЦАМТО

Азербайджан может приобрести турецкие УТС "Хуркус"

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УТС Hurkus
Турецкий учебный самолет Hurkus с вертикальными законцовками.
Источник изображения: flightglobal.com

ЦАМТО, 8 декабря. Азербайджан, вероятно, станет вторым инозаказчиком учебно-тренировочного самолета / легкого штурмовика "Хуркус" (Hurkus) производства турецкой компании Turkish Aerospace Industries.

Как сообщает Defense News, руководитель Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир 4 декабря заявил, что в Азербайджане наблюдается большой интерес к "Хуркус". "Мы скоро увидим важные события (в отношении экспорта самолета в Азербайджан – прим. ред.), – сказал И.Демир.

По словам посла Турции в Баку Джахита Багчи, буквально за день до заявления И.Демира самолет прошел летные испытания в Азербайджане. На мероприятии в Баку с использованием двух самолетов "Хуркус" присутствовал командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Тахиров.

Ранее, в этом году, Нигер стал первым инозаказчиком УТС "Хуркус". Управление по связям с общественностью президента Турции 19 ноября на своем веб-сайте сообщило, что эта африканская страна также приобретет беспилотные летательные аппараты "Байрактар" TB2 и бронированные машины для вооруженных сил и специальных служб.

По информации источника Defense News, правительство Азербайджана заинтересовано в приобретении вооруженной версии "Хурджет" (Hurjet), представляющей собой оснащенную одним реактивным двигателем усовершенствованную версию турбовинтового УТС "Хуркус".

Turkish Aerospace Industries анонсировала программу "Хурджет" в 2018 году, первый полет самолета должен состояться в 2022 году. Планируется, что длина "Хурджет" составит 13,4 м, размах крыла – 11 м, самолет сможет развивать максимальную скорость 1,2М, а его практический потолок составит 45000 футов (13720 м). УБС сможет нести до 3000 кг полезной нагрузки, включая боеприпасы, РЛС и средства обнаружения.

"Хуркус-C", вооруженный вариант базовой версии "Хуркус", оснащается боеприпасами турецкой разработки, включая CIRIT, TEBER, HGK и LGK. Он также может использовать бомбы с INS/GPS наведением, бомбы в обычном исполнении, неуправляемые ракеты.

Наиболее уязвимые части фюзеляжа вооруженного варианта "Хуркус-C" бронированы. Самолет оснащен системой самозащиты, новым каналом передачи данных, капсулой с ЭО/ИК оборудованием, внешним топливный баком, имеет современную авионику. Масса полезной нагрузки – 1500 кг на семи внешних узлах подвески.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Нигер
Турция
Продукция
Hurkus
Компании
TAI
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