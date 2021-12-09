Компактный и легкий: в США похвалили ППШ

В США назвали достоинства пистолета-пулемета Шпагина.

Портал 19fortyfive.com объяснил, почему советский пистолет-пулемет ППШ-41 был самым массовым оружием Второй мировой войны.

Дешевый, легкий и с огромным барабанным магазином - ППШ-41 был логистической мечтой, оптимизированной для массового производства. Хотя его конструкция в общих чертах повторяла ППД, она была намного проще и почти не требовала использования трудоемких и дорогих фрезерованных деталей.

Оружие было создано под советский пистолетный патрон 7,62х25 мм ТТ. Это означало, что для него можно было использовать тот же ствол, что и для винтовки Мосина, так как они были одинакового диаметра. На конце ствола был установлен компенсатор, что несколько повышало точность стрельбы. Однако за это пришлось заплатить значительно возросшей вспышкой при выстреле.

Одним из немногих недостатков ППШ был его барабанный магазин большой емкости. Хотя теоретически он мог вмещать до 71 патрона, на практике заряжали меньше, около 60-65, чтобы избежать проблем с подачей.

Кроме того, барабан был довольно тяжелым, и хотя он позволял стрелку занимать более низкую позицию в положении лежа, он не обеспечивал хорошую поверхность для захвата оружия при автоматической стрельбе.

ППШ нравился не только солдатам Красной армии. На фотографиях времен войны видно, что на восточном фронте в некоторых случаях немецкие солдаты были вооружены этим пистолетом-пулеметом.

В конечном итоге ППШ был заменен на еще более простой ППС, хотя и остался на вооружении.

После войны Советский Союз отправил сотни тысяч ППШ своим союзникам по всему миру. Во время Корейской войны пистолет-пулемет поступил на вооружение китайцев и северокорейцев. Некоторые ППШ даже попали во Вьетнам, где северовьетнамцы использовали их с большим успехом.

Олег Корякин