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Российская газета

Экипаж заселился на корвет "Резкий"

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Источник изображения: Объединенная судостроительная корпорация

На многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны проекта 20380 "Резкий" заселился экипаж. Он полностью сформирован и обучен.

В настоящее время корвет проходит испытания на сдаточной базе Амурского судостроительного завода во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.

Экипаж осваивает "Резкий". Здесь созданы все условия для комфортного проживания и работы - испытаны корабельные системы, обеспечивающие его живучесть, проверена большая часть механизмов, полностью сформированы все помещения, запущен камбуз.

На корвете готовят к запуску главные дизели. По планам строителей, это состоится уже в декабре. А в конце января будущего года корвет впервые выйдет на государственные ходовые испытания.

"Резкий" - многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны. Четвертый в серии проекта 20380. Предназначен для борьбы с надводными и подводными кораблями, поддержки морского десанта, патрулирования зоны ответственности с целью блокады. Экипаж - 100 человек, в том числе 14 офицеров.


Светлана Цыганкова

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Компании
АСЗ
ОСК
Проекты
20380 Корвет-1
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