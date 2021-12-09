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ТАСС

"Главкосмос" назвал лотерею неудачным способом продвижения полетов на МКС

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Главкосмос
Главкосмос.
Источник изображения: Роскосмос

Розыгрыш больше подходит для суборбитальных полетов, отметил гендиректор компании Дмитрий Лоскутов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Розыгрыш в лотерею подходит для суборбитальных полетов, но является неудачным способом продвижения полетов на Международную космическую станцию. Такое мнение высказал в ходе трансляции запуска пилотируемого корабля "Союз МС-20" на канале "Роскосмос-ТВ" гендиректор компании "Главкосмос" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов.

"Если говорить о полетах на низкую околоземную орбиту, представьте себе: человек выиграл в лотерею, а потом по какой-то причине, по здоровью или психологическим причинам, отказался лететь. Мы получаем разочарованного клиента, получаем подпорченный имидж тех, кто организовал этот полет. Поэтому я считаю, что для полетов на МКС лотерея - не самый лучший выход, но мы думаем над разными вариантами использовать средства продвижения этой услуги", - сказал Лоскутов.

Он отметил, что розыгрыш больше подходит для суборбитальных полетов. "Там подготовка ограничивается одним-двум днями, в отличие от серьезных полетов", - пояснил гендиректор "Главкосмоса".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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