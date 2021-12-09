«Пионы» стали «Малками»

Российская армия осваивает обновлённые САУ-гиганты. 7 декабря, пресс-служба Уралвагонзавода сообщила о том, что в ВС РФ передана первая партия 203-мм самоходных пушек 2С7М «Малка».

«В рамках выполнения гособоронзаказа Уралвагонзавод поставил 203-мм самоходные пушки 2С7М «Малка» после капитального ремонта с глубокой модернизацией. В изделии произведена замена коробок передач, механизмов распределения и агрегатов энергообеспечения, обновлены приборы наблюдения, а также аппаратура внутренней связи и радиостанция», — сообщили в пресс-службе Уралвагонзавода.

САУ 2С7М «Малка» Источник изображения: facebook.com/uvznews

Первая САУ 2С7М «Малка» была передана российской армии в 2020 году. Теперь же Минобороны получило первую партию из заказанных к модернизации 2С7 «Пион». 2С7М «Малка» является модернизированным вариантом 2С7 «Пион», считающегося одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире. Пушка калибра 203 мм может стрелять различными снарядами, в том числе бетонобойными и химическими. Одной из особенностей пушки является способность использовать спецбоеприпасы с ядерным зарядом.