ВС ОАЭ получат 12 вертолетов H-225M "Каракал"

ЦАМТО, 8 декабря. В ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в ОАЭ, помимо контракта на продажу ВВС этой страны истребителей "Рафаль F4", было заключено соглашение на поставку многоцелевых вертолетов H-225M "Каракал" производства Airbus Helicopters.

Стороны пока официально не комментируют подробности данной продажи, однако по сообщениям СМИ, ВС ОАЭ будут поставлены 12 вертолетов стоимостью от 750 до 800 млн. евро. Сборка машин будет выполняться на предприятии Airbus Helicopters в Мариньяне. Предполагается, что вертолеты будут оборудованы электронно-оптической станцией израильского производства.

Как сообщают СМИ, ожидалось, что о контракте будет объявлено на авиасалоне в Дубае (14-18 ноября), но стороны решили приурочить его к официальному визиту Эммануэля Макрона в ОАЭ.

В интервью, которое недавно дал газете La Tribune генеральный директор Airbus Helicopters Бруно Эвен, отмечалось, что из-за низкого уровня заказов в течение последних трех лет перед компанией возникла проблема загрузки производственных мощностей в период с 2022 по 2024 гг. По этой причине Airbus Helicopters стремится получить новые заказы, в первую очередь, во Франции ("Тайгер Mk.3 и Light Joint Helicopter), Испании, Германии (обновление 40 "Супер Пума") и Великобритании, где производитель предлагает около 40 вертолетов H-175M.

В апреле 2021 года министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли объявила о закупке 8 дополнительных вертолетов H-225M в качестве меры поддержки Airbus Helicopters. Европейский производитель также планирует продажу "Каракал" в Марокко (до 8 ед.), что позволило бы "пережить" сложный период.

Вертолет H-225M, максимальный взлетный вес которого составляет 11 т, оборудован двумя двигателями Macila 2A1 взлетной мощностью 1567 КВт, пятилопастным несущим винтом, четырехосевым автопилотом, позволяющим маневрировать в режиме висения, и новейшей интегрированной системой отображения и управления. Вертолет может перевозить до 31 человека (экипаж и десант). В поисково-спасательной версии H-225 может, помимо двух членов экипажа и четырех членов спасательной группы, взять на борт до 19 человек. Максимальная дальность полета со стандартными баками – 920 км, продолжительность полета – 4 ч 30 мин. Максимальная скорость машины – 324 км/ч. Вертолеты могут применяться с наземных аэродромов и борта корабля. В качестве вооружения могут использоваться 7,62 мм пулеметы MAG58, 12,7-мм M3M.