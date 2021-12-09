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Военно-промышленный курьер

Принятый военный бюджет США касается и России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начался 1 октября) объемом около $770 млрд.

В поддержку документа высказались 363 законодателя, 70 проголосовали против. Бюджет еще предстоит утвердить Сенату, после чего он поступит на подпись президенту страны.

Одобренная конгрессменами версия законопроекта до этого была согласована обеими палатами американского законодательного органа. Помимо прочего, она содержит положение о выделении $4 млрд на программу Европейской инициативы по сдерживанию, которая направлена против России. 

На военную помощь Украине предполагается выделить $300 млн, еще $150 млн будут потрачены на «сотрудничество в области безопасности со странами Балтии».

При этом из согласованной версии проекта бюджета были исключены инициативы о санкциях против газопровода «Северный поток – 2», суверенного долга РФ и возможности введения рестрикций в отношении 35 россиян, включая министров РФ, крупных российских бизнесменов, общественных деятелей, журналистов. Все они ранее вошли в качестве поправок к версии оборонного бюджета, принятой осенью Палатой представителей, пишет ТАСС.

Согласованный проект бюджета также предполагает продление действующего несколько лет ограничения на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны России и запрета на использование бюджетных средств для «выполнения любых действий, в рамках которых признается суверенитет России над Крымом». 

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Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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