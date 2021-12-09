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Российская газета

Разбившийся британский F-35 подняли со дна Средиземного моря

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Источник изображения: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Natasha R. Chalk / wikimedia.org

Завершилась операция по извлечению британского истребителя F-35B со дна моря.

Министерство обороны Британии сообщило о завершении операции по извлечению британского F-35B Joint Strike Fighter в Средиземном море. Это заявление было опубликовано газетой The Sun. В нем уточняется, что возглавило операцию глубоководное спасательное судно ВМС США. Кроме того, в ней участвовали итальянские ВМС.

Также стало известно, что моряк, по чьей вине произошла утечка видеозаписи крушения истребителя, арестован.

Напомним, F-35B упал в море в момент взлета с авианосца Queen Elizabeth. Причиной аварии, по данным предварительной версии, послужил чехол от дождя, попавший в двигатель. Пилот успел катапультироваться, но зацепился парашютом за палубу. Его достали из воды, сейчас он проходит лечение.

Операция по извлечению истребителя со дна моря была обусловлена в первую очередь опасениями, что F-35B попадет в руки российских военных. Как заявил накануне в Палате общин Великобритании советник по национальной безопасности сэр Стивен Лавгроув: "Мы знаем о подводных возможностях России, и вы совершенно правы, называя их передовыми. Меры предосторожности, которые мы предпринимаем в настоящее время, направлены, по крайней мере, частично, на то, чтобы технология F-35B оставалась конфиденциальной".

Потеря истребителя обошлась Британии в 100 миллионов фунтов.


Олег Корякин

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Великобритания
Италия
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США
Продукция
F-35
F-35B
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Проекты
Авианосец
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