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Российская газета

В Китае создали карманную пушку Гаусса при помощи ИИ

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Источник изображения: Istock

Специалисты военно-морского инженерного института в Ухане создали электромагнитную пушку размером с пистолет. Об этом они рассказали South China Morning Post.

Оружие имеет ствол диаметром 12 сантиметров с тремя катушками, генерирующими электромагнитное поле. Оно, в свою очередь, разгоняет снаряд. Кинетическая энергия выстрела достигает почти 150 джоулей, что, по заявлению ученых, вдвое превышает смертельный порог. Для справки: энергия пистолетного патрона 9х19 мм Parabellum - 520 джоулей, автоматного 7,62 мм - 2100.

Электромагнитная пушка питается от встроенного аккумулятора и по габаритам сравнима с пистолетом. При ее создании использовались нейросети и искусственный интеллект. Издание отмечает, что те же технологии применяются в Китае для создания более внушительных прототипов электромагнитного оружия - например, корабельных пушек.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
AI
Рельсотрон
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