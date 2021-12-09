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Российская газета

Россия предложит Индии технологии танка "Спрут"

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Источник изображения: vitalykuzmin.net

Россия будет участвовать в индийском тендере на поставку легких танков и готова поделиться с заказчиком технологиями их создания.

- "Рособоронэкспорт" обязательно примет участие в конкурсе с легким плавающим танком "Спрут". Мы даже предложим передачу технологий и, вполне вероятно, локализацию производства отдельных агрегатов, - цитирует РИА Новости главу компании Александра Михеева.

Он напомнил, что "Спрут-СДМ1" - единственная в своем классе легкая плавающая машина, обладающая огневой мощью основного танка. 125-мм пушка "Спрута" использует боеприпасы из арсенала Т-72М1 и Т-90С (производство этих снарядов налажено в Индии). Также орудие может стрелять управляемыми ракетами, способными поражать бронетехнику (в том числе за динамической защитой) на расстоянии до пяти километров.

Российская машина десантируется с кораблей и забирается высоко в горы, уверенно работает при крайне высоких и низких температурах, в разреженном воздухе. Для Индии - в свете тлеющего конфликта с Китаем из-за высокогорной провинции Аксайчин, - эти возможности представляют особый интерес.


Антон Валагин

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Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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1 комментарий
№1
09.12.2021 03:05
Дели первым делом попросит наладить авиадесантирование легких танков и топлива с боеприпасами, этим и интересен "Спрут".
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