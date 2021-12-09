На Байконуре японских космотуристов проводили под песню «Трава у дома»

Впервые в истории экипаж корабля «Союз МС-20» вышел из гостиницы «Космонавт» на космодроме Байконур под песню «Трава у дома» на японском языке. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает в своем Telegram-канале «Роскосмос».

На корабле «Союз МС-20» к МКС отправятся сразу два гражданина Японии: Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. К ним присоединится также россиянин Александр Мисуркин.

Записал эту песню на японском языке дуэт Deai — японская певица Нацука Сугавара и российский музыкант Виталий Сунцев.

Накануне, 7 декабря, сообщалось, что на МКС впервые напишут картину кистями на холсте. Как уточнили японцы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано, которые отправятся на МКС на 12 дней, на станции они запланировали два эксперимента: написать картину и смешать краски с водой в условиях невесомости.

По словам Маэдзавы, для написания картины на МКС возьмут особый бокс, нужный для того, чтобы акварельные краски из тюбиков не разлетались в условиях невесомости. Помещение представляет собой герметичный контейнер, который используют для манипулирования объектами в отдельной контролируемой атмосфере. Внутри — специально подготовленный холст, на котором Юсаку попробует создать картину с помощью кистей для акварели. Правда, сюжет картины пока неизвестен.

Второй арт-эксперимент будет посвящен смешиванию красок с водой. В невесомости вода собирается в шарики. В этот шарик японцы будут добавлять акриловые краски и смотреть, как смешиваются жидкости в условиях невесомости.