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Инженерно-саперные подразделения будут воевать по-новому

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Военнослужащие инженерно-штурмовых подразделений ЦВО
Военнослужащие инженерно-штурмовых подразделений ЦВО.
Источник изображения: vpk-news.ru

Новшества внесены в тактику действий инженерно-саперных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в 2021 году.

Об этом сообщил начальник инженерных войск ЦВО Дмитрий Коруц.

«В этом году впервые внедрили и успешно освоили в тактике действий инженерно-штурмовых подразделений ЦВО три новых способа применения: блокадный, прорывной и маневренный», - сказал Коруц. 

Он также подчеркнул, что подготовка соединений и воинских частей инженерных войск ЦВО велась с учетом опыта вооруженных конфликтов современности. 

«Новые способы - это ранее не применявшийся комплекс действий войск, характеризующийся стремительностью, направленной на подавление противника до того, как он сможет оказать организованное сопротивление, его изоляцию с целью отказа от своих намерений и выгодного расположения своих войск», - добавил Коруц.

Всего в 2021 году с подразделениями инженерных войск округа было проведено около 200 мероприятий боевой подготовки.

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