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ТАСС

Наземная станция на Хайнане приняла данные со спутника Gaofen-3-02

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Cпутник "Гаофэнь-1"
Cпутник "Гаофэнь-1".
Источник изображения: CAST

Прием, запись и передача данных со спутника на станцию состоялись 28 ноября

САНЬЯ /Китай/, 8 декабря. /ТАСС/. Наземная станция в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) успешно приняла данные с недавно запущенного спутника дистанционного зондирования Земли Gaofen-3-02. Об этом сообщила газета Hainan Ribao.

По ее данным, прием, запись и передача данных со спутника на станцию состоялись 28 ноября. После этого прием спутниковых данных с Gaofen-3-02 был осуществлен и на других наземных станциях Китая - в городе Кашгар (Синьцзян-Уйгурский автономный район, северо-запад Китая) и в районе Миюнь на северо-востоке Пекина.

Спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-3-02 был запущен 23 ноября с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) при помощи ракеты-носителя Long March 4C (CZ-4C). Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, аппарат будет использоваться в области предотвращения морских катастроф и ликвидации их последствий, в целях мониторинга и защиты окружающей среды, а также для нужд сельского хозяйства и метеорологии.

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Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Чанчжэн
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