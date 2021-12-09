МВД попросило новые полномочия по проверке патронов к оружию

Министерство внутренних дел РФ предложило изменить законодательство об оружии по некоторым статьям. Об этом 8 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо ведомства в Минпромторг.

Отмечается, в частности, что ведомство хочет получить полномочия на исследование патронов к гражданскому и служебному оружию.

«Предлагается внести изменения в ст. 7 ФЗ «Об оружии», наделив МВД России полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям», — следует из текста письма.

Как уточняется в материале, сейчас в законе отсутствует закрепленная структура проверки патронов на соответствие криминалистическим требованиям. Предлагаемые изменения это исправят, считают в МВД.

Ранее, 14 октября, комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки в федеральный закон «Об охоте …», которые усложнят получение охотничьего билета, а следовательно, и оружия.

Поправки предлагают обязать граждан, впервые претендующих на получение охотничьего билета, проходить обучение и сдавать экзамен по программе охотничьего минимума, который включает в себя знание правил охоты, требований безопасности при осуществлении охоты, а также основ биологии диких животных.

28 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года. Также документ вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

В этом же месяце Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия.