Необычный танк СССР с двумя 152-мм пушками мог стать реальностью

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Танки с двумя пушками часто сейчас встречаются в компьютерных играх, и многие воспринимают их как нечто фантастическое. Однако и в реальной жизни конструкторы задумывались над тем, чтобы вооружить боевые машины парой орудий, что значительно повысило бы их огневую мощь.

Правда, как правило, предполагались варианты с одной пушкой крупного калибра и малокалиберной автоматической. В разное время это отрабатывали в Англии, США, ФРГ, Франции и разумеется в Советском Союзе. У нас такая идея даже прижилась, но не на танках, а на боевых машинах пехоты и десанта.

В СССР в 60-е годы предлагали создать образец с двумя мощными орудиями - пусковыми установками ракетного вооружения, но в металле так ничего и не появилось.

В 70-е годы уже в Западной Германии были изготовлены два экспериментальных образца с двумя 105-мм и 120-мм орудиями, которые интенсивно испытывались до 1976 года.

В нашей стране во время работ над Объектом 490 "Тополь" во вращающейся башне хотели смонтировать пару 152-мм орудий с автоматизированной системой заряжания.

Для борьбы с легкой бронетехникой должен был служить 23-мм автомат. Разумеется, не забыли и о 7,62-мм ПКТ.

1250-сильная газовая турбина и гидропневматическая подвеска обеспечивали хорошую подвижность. Современные на то время приборы наблюдения и обнаружения, как предполагалось, давали бы экипажу из двух человек возможность эффективно управлять танком и применять вооружение.

К сожалению, эти во многом революционные решения не были воплощены в металле, хотя возможности появления такой машины были.

Иллюстрация: Отвага2004

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