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Интерфакс-АВН

Построенный для Тихоокеанского флота корвет "Резкий" приступил к швартовым испытаниям

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Корвет "Резкий" проекта 20380
Многоцелевой корвет "Резкий" проекта 20380.
Источник изображения: http://www.aolgm.ru/

Владивосток. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Корвет "Резкий", построенный специально для Тихоокеанского флота, начал проходить швартовые испытания во Владивостоке на сдаточной базе Амурского судостроительного завода, сообщает пресс-служба ТОФ.

"Накануне на корабль заселился штатный экипаж, который в ближайшее время совместно со сдаточной командой приступит к проведению пуско-наладочных работ, проверке подачи питания на все устройства корвета и запуску главной энергетической установки. Следующим по плану мероприятием станет постановка корабля на специальный стенд для электромагнитной обработки корпуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце января корвет впервые самостоятельно отправится на государственные ходовые испытания.

Сейчас на корвете организована круглосуточная дежурно-вахтенная служба, прошла проверку система связи.

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АСЗ
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ
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