Построенный для Тихоокеанского флота корвет "Резкий" приступил к швартовым испытаниям

Владивосток. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Корвет "Резкий", построенный специально для Тихоокеанского флота, начал проходить швартовые испытания во Владивостоке на сдаточной базе Амурского судостроительного завода, сообщает пресс-служба ТОФ.

"Накануне на корабль заселился штатный экипаж, который в ближайшее время совместно со сдаточной командой приступит к проведению пуско-наладочных работ, проверке подачи питания на все устройства корвета и запуску главной энергетической установки. Следующим по плану мероприятием станет постановка корабля на специальный стенд для электромагнитной обработки корпуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце января корвет впервые самостоятельно отправится на государственные ходовые испытания.

Сейчас на корвете организована круглосуточная дежурно-вахтенная служба, прошла проверку система связи.