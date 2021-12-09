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Интерфакс-АВН

Американский Сенат одобрил продажу ракет Саудовской Аравии

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Солдаты и боевая техника армии Саудовской Аравии.
Солдаты и боевая техника армии Саудовской Аравии.
Источник изображения: rslf.gov.sa

Вашингтон. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Сенат американского Конгресса 67 голосами против 30 отклонил выдвинутую рядом сенаторов резолюцию, запрещающую продажу Саудовской Аравии ракет средней дальности класса воздух-воздух и железнодорожных систем залпового огня, сообщают местные СМИ.

Ряд американских конгрессменов критикует Эр-Рияд за участие в конфликте в Йемене, который считается одним из худших гуманитарных катастроф в мире.

"Экспорт большего количества ракет в Саудовскую Аравию не делает ничего, кроме как усугубляет этот конфликт и подливает масла в уже бушующий огонь", - сказал один из авторов запрещающей резолюции сенатор Берни Сандерс.

В проекте документа предлагалось запретить военные поставки королевству без гарантий, что американское оборудование не будет использоваться для убийства гражданских лиц.

В то же время, председатель сенатского Комитета по международным отношениям демократ Боб Менендес заявил: "Я полностью согласен с необходимостью привлечь саудовское руководство к ответственности за различные действия... но я также считаю, что важно, чтобы наши партнеры в сфере обеспечения безопасности знали, что мы выполним свои обязательства".

Администрация президента Джо Байдена заявила ранее, что решительно выступает против запрета на поставки ракет.

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Страны
Йемен
Саудовская Аравия
США
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