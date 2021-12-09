Войти
Известия.ru

Нуланд рассказала о переговорах США и РФ по контролю над вооружениями

159
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/POOL/Alex Brandon

Россия и США на данный момент находятся на начальной стадии переговоров по контролю над вооружениями в связи с современными российскими разработками. Об этом 7 декабря рассказала замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

По ее словам, Россия продолжает «создавать современные виды вооружений, такие как гиперзвуковые, которые находятся за рамками любого режима контроля над вооружениями».

«Мы все еще находимся на начальной стадии в попытке вернуться к контролю над вооружениями, чтобы попытаться уменьшить угрозу от этого оружия», — сказала Нуланд на слушаниях, посвященных отношениям между Вашингтоном и Москвой.

По ее словам, Россия «продолжает создавать все больше систем средней дальности и ядерные средства малой дальности». Замгоссекретаря полагает, что РФ пытается конкурировать с США «в наращивании своих обычных сил дальнего действия».

1 октября научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович заявил, что создание российско-американских рабочих групп по стратегической стабильности — символическая «вершина айсберга», главный приоритет в том, чтобы определить предмет переговоров.

30 сентября Россия и США провели в Женеве вторые консультации по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИДа Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. Стороны договорились создать две рабочие группы: 1. По принципам и задачам будущего контроля над вооружениями; 2. По потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект.

Как заявил журналистам по итогам консультаций Сергей Рябков, несмотря на множество расхождений, стороны готовы «двигать процесс дальше».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
19.06.2020
Налетай на Patriot. "Опасная" Россия оживила ракетную торговлю в НАТО
05.09.2016
Суперракеты для Т-50 уже "на подлете"
09.02.2016
Удар «Утконоса»: как Россия обгоняет США на сверхзвуковых скоростях
29.06.2015
«Россия представляет для нас прямую и явную угрозу»
05.08.2013
Семь раз отмерить
15.03.2007
Россия может изменить Военную доктрину из-за угрозы ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 03:05
  • 1
Россия предложит Индии технологии танка "Спрут"
  • 09.12 00:39
  • 64
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 08.12 23:34
  • 42
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 08.12 22:57
  • 193
В США удивились размерам Су-75
  • 08.12 19:38
  • 47
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 08.12 18:19
  • 24
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 08.12 16:21
  • 445
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 08.12 15:42
  • 1
В Госдуме оценили идею запрета продажи травматов после стрельбы в МФЦ в Москве
  • 08.12 15:35
  • 1
Британский военный потребовал $1,1 млн за заикание после эстонских морозов
  • 08.12 14:49
  • 8
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 08.12 14:04
  • 6
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 08.12 13:39
  • 1114
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.12 13:38
  • 2
Как России зарабатывать больше на продаже вооружений
  • 08.12 11:17
  • 4
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 08.12 10:33
  • 1
В США назвали преимущества российского «Солнцепека»