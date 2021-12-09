Нуланд рассказала о переговорах США и РФ по контролю над вооружениями

Россия и США на данный момент находятся на начальной стадии переговоров по контролю над вооружениями в связи с современными российскими разработками. Об этом 7 декабря рассказала замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

По ее словам, Россия продолжает «создавать современные виды вооружений, такие как гиперзвуковые, которые находятся за рамками любого режима контроля над вооружениями».

«Мы все еще находимся на начальной стадии в попытке вернуться к контролю над вооружениями, чтобы попытаться уменьшить угрозу от этого оружия», — сказала Нуланд на слушаниях, посвященных отношениям между Вашингтоном и Москвой.

По ее словам, Россия «продолжает создавать все больше систем средней дальности и ядерные средства малой дальности». Замгоссекретаря полагает, что РФ пытается конкурировать с США «в наращивании своих обычных сил дальнего действия».

1 октября научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович заявил, что создание российско-американских рабочих групп по стратегической стабильности — символическая «вершина айсберга», главный приоритет в том, чтобы определить предмет переговоров.

30 сентября Россия и США провели в Женеве вторые консультации по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИДа Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. Стороны договорились создать две рабочие группы: 1. По принципам и задачам будущего контроля над вооружениями; 2. По потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект.

Как заявил журналистам по итогам консультаций Сергей Рябков, несмотря на множество расхождений, стороны готовы «двигать процесс дальше».