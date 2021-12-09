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Интерфакс-АВН

Ракета "Союз-2" доставлена на Байконур

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Источник изображения: Фото: Роскосмос/roscosmos.ru

Москва. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - На космодром Байконур доставлены ракета "Союз-2" и головной обтекатель для запуска космических аппаратов OneWeb, сообщается на сайте Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры в среду.

"Специалисты космического центра "Южный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в госкорпорацию "Роскосмос") приняли железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя "Союз-2.1б" и головным обтекателем. Эшелон прибыл на железнодорожную станцию Тюратам", - говорится в сообщении.

По их данным, в монтажно-испытательный корпус площадки № 112 космодрома на хранение транспортирован контейнер с головным обтекателем, блоки ракеты-носителя доставлены в МИК площадки № 31 и выгружены на рабочее место.

"В соответствии с комплексным графиком проведения работ штатная подготовка ракеты-носителя начнется 9 декабря", - добавили в Центре.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
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