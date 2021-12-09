В темпе багги: армию вооружат сверхлегкими машинами

Российские десантники, морские пехотинцы и разведчики переходят на сверхлегкие вездеходы. В армии и на флоте прорабатывается вопрос создания подразделений, оснащенных легкими автомобилями — багги. Они появятся в Воздушно-десантных, Сухопутных войсках и в морской пехоте ВМФ РФ. Новое семейство маневренных и проходимых машин будет разработано на базе автомобиля «Сармат». В рамках проекта должны изготовить противотанковую, зенитную и багги огневой поддержки. Также в линейку войдет несколько вариантов «Сарматов» для перевозки припасов и ремонтная машина. Эксперты отмечают, что новый вездеход усилит штурмовые и разведывательные подразделения российских вооруженных сил.

Российские десантники, морские пехотинцы и разведчики переходят на сверхлегкие вездеходы. В армии и на флоте прорабатывается вопрос создания подразделений, оснащенных легкими автомобилями — багги. Они появятся в Воздушно-десантных, Сухопутных войсках и в морской пехоте ВМФ РФ. Новое семейство маневренных и проходимых машин будет разработано на базе автомобиля «Сармат». В рамках проекта должны изготовить противотанковую, зенитную и багги огневой поддержки. Также в линейку войдет несколько вариантов «Сарматов» для перевозки припасов и ремонтная машина. Эксперты отмечают, что новый вездеход усилит штурмовые и разведывательные подразделения российских вооруженных сил.

Доставят вертолетами

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время прорабатывается организационно-штатная структура новых подразделений, которые будут полностью оснащаться сверхлегкими багги. Эту технику должны получить десантно-штурмовые подразделения ВДВ, разведывательные соединения Сухопутных войск и морские пехотинцы из бригад Береговых войск российского ВМФ.

Для десантно-штурмовых подразделений будет изготовлено несколько моделей специализированных багги, рассказали источники. Десантники получат машины огневой поддержки, которые вооружат пулеметами, гранатометами и огнеметами. Противотанковые расчеты пополнятся багги, оснащенными противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Зенитные расчеты — машинами с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК). Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) вооружат багги для перевозки припасов и даже ремонта.

Как сообщало Минобороны России, боевые багги «Сармат» были применены на стратегических учениях «Запад-2021». На маневрах они использовались в составе десантно-штурмовых подразделений ВДВ как легкие транспортные средства огневой поддержки. Известно, что багги перевозилиcь транспортно-штурмовыми вертолетами Ми-8АМТШ на внешней подвеске.

Новые машины в условиях, близких к боевым, тестировали солдаты и офицеры 31-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова второй степени бригады. На маневрах багги подтвердила заданные при ОКР характеристики и показала себя как надежная машина.

Багги «Сармат» — это базовая платформа для десантно-штурмовых соединений нового типа, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Личный состав и техника таких соединений должны доставляться к месту боестолкновений на вертолетах, — объяснил он. — Багги полностью отвечают концепции ведения высокоманевренных боевых действий. Противоборствующие стороны действуют в рассредоточенных порядках и быстро меняют направления атак, совершают фланговые обходы. Багги, вооруженные крупнокалиберными пулеметами и ПЗРК, позволяют поддерживать интенсивность таких боевых действий и полностью отвечают требованиям этой концепции.

Эксперт отметил, что действия по переброске войск вертолетами отрабатывают в одной из бригад ВДВ. Эксперимент проходит удачно — новая тактика подтвердила свою эффективность, добавил Виктор Мураховский.

— Багги будут нужны в степных, полупустынных и пустынных районах, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов. — Они необходимы при проведении разведки или диверсионных рейдов. При отсутствии четкой линии фронта такие машины с помощью вертолетов можно забрасывать даже в тыл противника. Установленные на них ПТУРЫ и пулеметы будут особенно полезны при действиях в отрыве от основных сил.

Ранее в интервью «Известиям» командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков рассказал, что на учениях уже отрабатывались действия усиленных десантно-штурмовых батальонов на вертолетах — они перебрасывались на угрожаемые направления и в тыл условного противника, что позволяло поддерживать высокий темп наступления.

На земле и в небесах

Новый багги — это унифицированный плавающий автомобиль многоцелевого назначения, разработанный в рамках ОКР «Стрела». В войсках в зависимости от модификации его знают как «Сармат» или «Сармат-2».

Он предназначен для перевозки бойцов и может оснащаться 12,7 мм пулеметом «Корд», автоматическим гранатометом АГС-17 «Пламя», автоматическим гранатометом «Пламя», различными комплексами ПТУР и ПЗРК. Экипаж, в зависимости от модификации, составит от двух до пяти человек.

Основное достоинство багги — максимальная адаптация для эксплуатации и ремонта в полевых условиях. Машина получила колесную формулу 4Х4 и обладает высокой проходимостью, довольно быстроходна и, что немаловажно, — сверхманевренна. Также багги получил капотную компоновку — это облегчит техобслуживание машины.

Для того чтобы багги перевозить на вертолетах и в военно-транспортных самолетах, его кузов максимально облегчили. Для этого был разработан специальный трубчатый корпус, который полностью лишен не только дверей, но и крыши. В итоге вес транспортного средства составил около 2,1 т. Сама же машина способна перевозить грузы массой до 600 кг.

У автомобиля отечественный бензиновый мотор и пятиступенчатая коробка передач. Максимальная скорость, которую способен развить багги, — 130 км/ч.

Он рассчитан на эксплуатацию условиях температурного режима от -20 °С до +50 °С. При этом способен работать в горных районах на высотах, не превышающих 3 тыс. 100 метров над уровнем моря. С управлением машиной справится солдат, имеющий минимальные навыки вождения — у нее нет ключа зажигания и блокировки руля.

«Сармат» можно транспортировать на внешней подвеске вертолёта при скорости полёта 220–240 км/ч. В перспективе для доставки десантников и багги к месту боестолкновения планируется разработать новый вертолет. На эту роль рассматривается версия Ми-8АМТШ-ВН, глубокая модернизация Ми-8АМТШ для нужд спецподразделений. Помимо решения транспортных задач, ему предстоит оказывать и огневую поддержку — в том числе с помощью высокоточных управляемых ракет. Он должен одновременно десантировать до четырех человек с помощью лебедки, нести крупнокалиберные пулеметы, пушечные контейнеры и до восьми ПТУР.

Алексей Рамм, Богдан Степовой