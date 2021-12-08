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Американцы построили радар селекции баллистических целей

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Американцы построили радар селекции баллистических целей
Американцы построили радар селекции баллистических целей.
Источник изображения: Missile Defense Agency

Американское агентство противоракетной обороны завершило строительство радиолокационной станции селекции баллистических целей LRDR (Long Range Discrimination Radar) и приступило к ее тестированию. Как сообщает Defense News, в следующем году военные интегрируют LRDR в систему противоракетной обороны GMD и боевую информационно-управляющую систему C2BMC.

Сегодня в состав системы противоракетной обороны США входят три радара дальнего обнаружения и раннего предупреждения PAVE PAWS. Еще у американских военных есть мобильная радиолокационная станция SBX морского базирования, работающая в X-диапазоне.

Пентагон в 2015 году объявил, что собирается разместить на Аляске новый радар селекции баллистических целей LRDR. За его разработку взялась компания Lockheed Martin. Спустя несколько лет защитила проект радара и испытала его.

Радиолокационная станция LRDR создавалась на основе нитрида галлия. Этот материал позволяет улучшить показатели «сигнал-шум» по сравнению с современными радарами на основе арсенида-галлия. Поэтому радар должен замечать воздушные цели на больших дальности и высоте, потребляя при этом меньше энергии.

Американское агентство противоракетной обороны 6 декабря объявило о завершении строительства LRDR и его первоначальной постановке на вооружение. В следующем году радар интегрируют в систему противоракетной обороны GMD и боевую информационно-управляющую систему C2BMC, а в 2023 году ВВС США должны официально принять его в эксплуатацию.

LRDR будет работать в режимах широкого угла обзорности для обнаружения целей и узкого угла для точного распознавания и сопровождения. Радар сможет отличать настоящие угрозы от ловушек, а в будущих конфигурациях — обнаруживать гиперзвуковые ракеты.

Сейчас наземные испытания радара продолжаются. После них LRDR ждут конструкторские и эксплуатационные испытания. Во время последних военные протестируют его смоделированной воздушной угрозой.

У России тоже есть система предупреждения о ракетном нападении, и ее наземный эшелон регулярно пополняется новыми загоризонтными и надгоризонтными радиолокационными станциями. Подробнее о ней можно почитать в нашем материале «От «Днестра» до «Воронежа».

Василиса Чернявцева

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Страны
Россия
США
Продукция
GMD
LRDR
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
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