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Британцы вооружились системой противовоздушной обороны Sky Sabre

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Комплекс противовоздушной обороны Sky Sabre
Комплекс противовоздушной обороны Sky Sabre.
Источник изображения: UK Ministry of Defence

Комплексы противовоздушной обороны Sky Sabre начали поступать на вооружение 16-го полка королевской артиллерии. Как сообщает британское минобороны, Sky Sabre состоит из радара кругового обзора, системы передачи данных и зенитных управляемых ракет.

На вооружении британской армии с семидесятых стоит система противовоздушной обороны Rapier. В нее входят пусковая установка, устройство оптического сопровождения, электрический генератор и до шести зенитных ракет. Пусковая установка, в свою очередь, оснащена радаром, способным засечь цель на расстоянии более 15 километров, и станцией передачи радиокоманд. Ракеты Rapier в длину 2,25 метра и весят 45 килограмм.

Министерство обороны Великобритании 6 декабря сообщило, что 16-й полк королевской артиллерии начал получать комплексы противовоздушной обороны Sky Sabre — замену Rapier. Sky Sabre может одновременно отслеживать 24 цели и состоит из трех компонентов: радара, системы передачи данных и зенитных ракет.

Радар кругового обзора Giraffe обнаруживает цели на расстоянии 120 километров. Система передачи данных связывает радар и ракеты. Она также включает тактическую сеть Link 16, позволяющую обмениваться информацией с королевским флотом, воздушными силами и союзниками Британии.

Зенитные ракеты CAMM весят 99 килограмм. Они развивают скорость до 3700 километров в час и способны поражать истребители, беспилотники и бомбы с лазерной системой наведения на расстоянии втрое дальше, чем Rapier. В каждой пусковой установке будет восемь CAMM, а перевооружение займет в два раза меньше времени, по сравнению с Rapier.

Британские военные интересуются не только традиционными системами противовоздушной обороны, но и оружием направленной передачи энергии. Этой осенью минобороны королевства заключило три контракта на разработку демонстраторов лазерного и радиочастотного оружия: для слежения за воздушными, наземными и морскими целями, а также борьбы с беспилотниками.

Василиса Чернявцева

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Страны
Великобритания
Проекты
БПЛА
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