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Робот от российских разработчиков успешно прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби

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Роботизация
Роботизация.
Источник изображения: iot.ru

Робот от российского резидента «Сколково» успешно прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби, после чего было принято решение о его официальном включении в работу. Также в ближайшее время подобные роботы появятся и в других регионах ОАЭ, сообщил ТАСС директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

Российский сервисный робот „Промобот“ начал работу в офисе полиции города Абу-Даби в июне 2020 года. Проработав год, руководство полиции приняло решение об официальном включении робота в инфраструктуру объекта и дальнейшем масштабировании данного опыта на другие регионы ОАЭ, — рассказал собеседник агентства.

Представители полиции отметили высокую эффективность данной модели робота. 

Робот действительно помогает разгрузить сотрудников полиции от рутинной патрульной работы и ограничивает контакты между людьми на период пандемии COVID-19. Полицейские всегда находятся в условиях принятия важнейших решений, и мы не можем допустить, чтобы на их работу влияли внешние факторы, — отметил исполнительный директор полиции Абу-Даби Сухаил Аль-Хаили.

Отмечается, что благодаря успешному пилоту сейчас запускается проект по оснащению роботами-полицейскими и других департаментов полиции в Дубаи, а также в эмиратах Шарджа и Аджман.

Для робота была разработана лингвистическая база на арабском языке, а также система распознавания лиц. «Промобот» знает в лицо всех сотрудников полиции, посетителей и разыскиваемых преступников. В обязанности робота входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов полиции, измерение температуры и охрана правопорядка. Робот оборудован датчиками препятствий, с помощью которых он свободно передвигается.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». На данный момент компания является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе.

Александр Бутусов

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