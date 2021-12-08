Робот от российских разработчиков успешно прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби

Робот от российского резидента «Сколково» успешно прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби, после чего было принято решение о его официальном включении в работу. Также в ближайшее время подобные роботы появятся и в других регионах ОАЭ, сообщил ТАСС директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.
Представители полиции отметили высокую эффективность данной модели робота.
Отмечается, что благодаря успешному пилоту сейчас запускается проект по оснащению роботами-полицейскими и других департаментов полиции в Дубаи, а также в эмиратах Шарджа и Аджман.
Для робота была разработана лингвистическая база на арабском языке, а также система распознавания лиц. «Промобот» знает в лицо всех сотрудников полиции, посетителей и разыскиваемых преступников. В обязанности робота входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов полиции, измерение температуры и охрана правопорядка. Робот оборудован датчиками препятствий, с помощью которых он свободно передвигается.
Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». На данный момент компания является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе.
Александр Бутусов