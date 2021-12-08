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Известия.ru

США не будут направлять своих солдат на Украину для «войны с Россией»

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Spc. Rachel Christensen

Соединенные Штаты не намерены направлять своих военных на Украину, чтобы «воевать с Россией». Об этом 7 декабря в интервью телеканалу CNN заявил председатель комитета американской палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит.

«Мы не говорили, что хотим послать на Украину пару тысяч солдат, для того чтобы воевать с Россией. Это не наша позиция. Наша позиция состоит в серьезных экономических санкциях и поддержке Украины по подготовке военных и их снабжения», — сказал он.

Ранее во вторник министр обороны США Ллойд Остин заявил, что власти США прилагают все усилия, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к военной конфронтации. Он также отметил, что очерчивание перед РФ «красных линий» в отношении Украины только усугубит проблему.

В этот же день официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС не приемлет никакой агрессии в отношении Украины и жестко ответит, если Россия попытается осуществить нападение на нее.

6 декабря секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.

Тогда же Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров 7 декабря с большим интересом выслушает предложения президента США Джо Байдена по Украине. Песков добавил, что после переговоров можно будет понять, насколько предложения американской стороны могут снять напряженность.

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