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Интерфакс-АВН

Российский корабль выполнил стрельбу крылатой ракетой на учениях на Балтике

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Корвет "Стойкий"
Корвет "Стойкий".
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

В учениях задействовали 10 кораблей Балтфлота РФ. Район стрельб объявляли опасным для судоходства и полетов авиации

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Российский корвет "Стойкий" провел в Балтийском море учение с боевым пуском противокорабельной крылатой ракеты по мишени, имитирующей корабль условного противника, сообщил Балтфлот РФ во вторник.

"В рамках планового выхода в море экипаж корвета "Стойкий" успешно выполнил задачу по нанесению ракетного удара по морской мишени, имитирующей боевой корабль условного противника", - сообщила пресс-служба Балтфлота РФ.

По ее данным, стрельба выполнена с использованием главного ударного оружия корвета - противокорабельного ракетного комплекса "Уран". Корвет также провел учение по противовоздушной обороне с применением артиллерийского комплекса А-190, говорится в сообщении пресс-службы.

По словам военных, морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, был объявлен временно опасным для гражданского судоходства и полетов авиации.

"Для обеспечения выполнения корветом боевых упражнений привлекались до 10 боевых кораблей и вспомогательных судов Балтийского флота", - сообщил флот.

Балтфлот сообщил, что корвет провел ряд учений - по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, организации взаимодействия и связи между кораблями обеспечения ракетной стрельбы.

Корвет "Стойкий" - третий серийный корабль проекта 20380. Корветы проекта 20380 имеют водоизмещение 2 тыс. тонн, длину - более 100 метров, максимальную скорость - до 27 узлов, дальность автономного плавания - 4 тыс. миль.

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Страны
Россия
Продукция
А-190
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
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