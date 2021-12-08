Российский корабль выполнил стрельбу крылатой ракетой на учениях на Балтике

В учениях задействовали 10 кораблей Балтфлота РФ. Район стрельб объявляли опасным для судоходства и полетов авиации

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Российский корвет "Стойкий" провел в Балтийском море учение с боевым пуском противокорабельной крылатой ракеты по мишени, имитирующей корабль условного противника, сообщил Балтфлот РФ во вторник.

"В рамках планового выхода в море экипаж корвета "Стойкий" успешно выполнил задачу по нанесению ракетного удара по морской мишени, имитирующей боевой корабль условного противника", - сообщила пресс-служба Балтфлота РФ.

По ее данным, стрельба выполнена с использованием главного ударного оружия корвета - противокорабельного ракетного комплекса "Уран". Корвет также провел учение по противовоздушной обороне с применением артиллерийского комплекса А-190, говорится в сообщении пресс-службы.

По словам военных, морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, был объявлен временно опасным для гражданского судоходства и полетов авиации.

"Для обеспечения выполнения корветом боевых упражнений привлекались до 10 боевых кораблей и вспомогательных судов Балтийского флота", - сообщил флот.

Балтфлот сообщил, что корвет провел ряд учений - по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, организации взаимодействия и связи между кораблями обеспечения ракетной стрельбы.

Корвет "Стойкий" - третий серийный корабль проекта 20380. Корветы проекта 20380 имеют водоизмещение 2 тыс. тонн, длину - более 100 метров, максимальную скорость - до 27 узлов, дальность автономного плавания - 4 тыс. миль.