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Аналитика от SIPRI: а было ли падение российских продаж оружия?

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Эмблема Стокгольмского института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute).

Снижение объема продаж крупнейших российских предприятий военно-промышленного комплекса РФ, которое зафиксировал Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), имеет прямое отношение к выручке мировых оборонных гигантов, а не к объёмам продаж вооружений.


Такое мнение высказал директор «Бюро военно-политического анализа» Александр Михайлов:

"В заявленном рейтинге SIPRI Топ-100 российская продажи вооружений снизились на 6,5% - с $28,2 миллиарда в 2019 году до $26,4 миллиарда в 2020 году. Авторы рейтинга попутно отметили, что снижение объема продаж связаны с окончанием действия Госпрограммы вооружений на 2011–2020 годы, и задержками сроков поставок, связанных с эпидемией ковидинфекции.


Однако следует отметить, что, несмотря на пандемию, российские оборонные предприятия не допустили срыва обязательств по Гособоронзаказу. И это, собственно, главная задача нашего ОПК, а не только торговля вооружениями за рубеж. Которая, кстати, отслеживается экспертами SIPRI по контрактам, оплачиваемым в долларах, а не в национальных валютах. В общем, стокгольмские коллеги фиксируют далеко не все.


Что показал и прошлогодний рейтинг организации, где неожиданно далеко вперёд ушли китайские компании, так как эксперты SIPRI занесли у свои рейтинги внутрикитайские оборонные поставки. Не удивляет и "рост продаж американского ОПК", тем более на фоне значительного роста курса доллара в 2020 году.


Есть и ещё несколько факторов, отражающиеся на выручке оборонных компаний из России. Не в пользу их места в западных рейтингах работает алгоритм финансирования по многолетним контрактам, по которым именно на 2020 год пришлась нижняя точка цикла финансирования.


Так что, несмотря на внешнюю сложность ситуации, не стоит посыпать голову пеплом. Тот же авиационный гигант ОАК, по данным рейтинга, нарастил продажи аж на 16 процентов. А создатель систем и комплексов ПВО/ПРО - Концерн ВКО "Алмаз-Антей", сохраняет почётное место в "двадцатке" мировых лидеров оборонной отрасли. И российские вооружения были и остаются востребованными на оружейных рынках планеты, даже не смотря на глобальное санкционное давление Запада на Россию и её партнёров", - считает Александр Михайлов.

  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Алмаз-Антей
ОАК
СИПРИ
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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