Войти
Известия.ru

В США рассказали об усилиях для предотвращения конфронтации из-за Украины

208
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/JALIL REZAYEE

Власти США прилагают все усилия, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к военной конфронтации. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью изданию Defense One, опубликованном во вторник, 7 декабря.

«Я не стану рассуждать о том, что могло бы произойти в этом случае. Я бы просто сказал, что прежде всего наша цель — сделать так, чтобы этого не произошло. Работать с иностранными партнерами и союзниками над тем, чтобы донести до России, что это действительно плохая идея», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какие действия предприняли бы Соединенных Штатах в случае якобы возможного вторжения России.

Шеф Пентагона также отметил, что очерчивание перед РФ «красных линий» США в отношении Украины только усугубит проблему.

Ранее в этот день официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС не приемлет никакой агрессии в отношении Украины и жестко ответит, если Россия попытается осуществить нападение на нее.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса силовым методом.

В тот же день Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров 7 декабря с большим интересом выслушает предложения президента США Джо Байдена по Украине. Песков добавил, что после переговоров можно будет понять, насколько предложения американской стороны могут снять напряженность.

6 декабря пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский отметил, что для достижения мира в Донбассе Киев должен вести прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а не с Москвой.

Ранее, 4 декабря, американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале 2022 года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». Издание сослалось на спутниковые снимки и сообщило, что силы РФ сосредоточены в четырех точках.


21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
04.11.2020
Кому ближе Ближний Восток?
29.01.2020
Для нападения на Россию США подготовят «смертника»
19.07.2019
Gazeta Polska (Польша): терпеливый Путин, расколотый Запад и угроза новой перезагрузки
15.03.2017
В эпоху Дональда Трампа Германия задумалась об укреплении своих вооруженных сил (The Washington Post, США)
25.11.2011
«Передислокация на юг Европы»
09.11.2011
Традиционное недоверие и нарастающее презрение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 00:52
  • 42
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 08.12 00:31
  • 29
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 07.12 23:50
  • 12
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.12 23:28
  • 1
Победа СССР без единого выстрела. Почему США свернули проект «Валькирия»
  • 07.12 23:03
  • 1
Турецкую ПВО сочли способной превзойти С-400
  • 07.12 22:31
  • 1
В Японии оценили модернизированный «Панцирь-С1М»
  • 07.12 22:25
  • 3
Как российскому автопрому обрести больше свободы от импорта
  • 07.12 22:16
  • 1
Российскую «Гибку-С» назвали аналогом польского комплекса
  • 07.12 22:05
  • 38
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 07.12 21:35
  • 33
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 07.12 20:44
  • 3
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 07.12 20:43
  • 16
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 07.12 19:44
  • 444
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.12 19:36
  • 2
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 07.12 15:36
  • 7
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя