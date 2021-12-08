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В Польше оценили учения российских Т-34

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Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Министерство обороны России сообщило о тренировке экипажей танков Т-34. Маневры российских танкистов оценили в Польше. Учения позволяют рассматривать танки Т-34 в качестве стандартной военной техники, пишет Defence24.

Танкисты Кантемировской дивизии Западного военного округа провели тренировку на танках Т-34-85. Маневры приурочили к 80-летию со дня начала контрнаступления под Москвой. Танкисты провели боевую стрельбу и отработали вождение по пересеченной местности.

Издание отмечает, что тренировка танкистов выходит за рамки задач, которые стоят перед экипажами исторических машин. В публикации подчеркнули, что технику для участия в Параде Победы готовят в Алабино. «Из сообщения Минобороны следует, что на других полигонах танки Т-34 рассматриваются практически как стандартная военная техника в линейных подразделениях».

В материале Defence24 отметили, что оборонное ведомство России не готовит Т-34-85 для действий в штатных подразделениях. Машину рассматривают как символ победы и мощи танковых войск.

Ранее британский историк Джеймс Холланд назвал американский M4 Sherman лучшим танком Второй мировой войны. В испанском издании ABC отметили, что историк забыл о советском Т-34.

В ноябре чешское издание iDnes назвало недостатки советского танка Т-35. Многобашенный танк был заметной целью с недостаточной защищенностью.


Даниил Иринин

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