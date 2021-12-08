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ТАСС

Комитет Госдумы поддержал законопроект об утверждении Корабельного устава ВМФ президентом

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Андрей Картаполов
Андрей Картаполов.
Источник изображения: Вадим Савицкий/РИА "Новости"

Как отметил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, наделение президента полномочием по утверждению Корабельного устава ВМФ вернет документу исторический и многовековой статус

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Комитет Государственной думы по обороне рекомендовал депутатам проголосовать за принятие правительственного законопроекта, предусматривающего наделение президента РФ полномочиями по утверждению Корабельного устава Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщила пресс-служба комитета во вторник.

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона устанавливает "полномочия президента Российской Федерации по утверждению Корабельного устава Военно-морского флота, <…> корабельный устав будет являться отдельным специальным нормативным правовым актом, в том числе по отношению к общевоинским уставам". В кабмине указали, что в 2007 году общевоинские уставы Вооруженных сил РФ были утверждены указом президента России, "правовое положение Корабельного устава резко изменилось - он стал практически подзаконным актом".

"Как показала практика, [устав] начал выпадать из правового поля Российской Федерации, теряя свой статус нормативного правового акта", - отмечается в сопроводительных документах. Зачастую, пояснили в кабмине, доводы командиров кораблей о том, что они действуют в соответствии с Корабельным уставом, не принимаются при разборе происшествий, поскольку "есть документ высшей юридической силы".

Авторы законопроекта обращают внимание на то, что Корабельному уставу "тем более требуется утверждение указом президента", так как "действия командиров кораблей (командиров соединений кораблей) сопряжены с потенциальной возможностью возникновения международных конфликтов в мирное время, а это уровень регулирования президента Российской Федерации и МИД России".

Как отметил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, наделение президента России полномочием по утверждению Корабельного устава ВМФ вернет документу исторический и многовековой статус.

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