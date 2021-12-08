Французский сержант передал морпеху Северного флота свою боевую награду

Во вторник в подмосковном парке "Патриот" прошла очень трогательная церемония. Гражданин Франции старший сержант в отставке Стефан Шиоди в торжественной обстановке передал свою награду "Крест участника боевых действий" сержанту морской пехоты Северного флота Евгению Серге.

"Для меня большая честь быть в составе делегации на территории России. Хотелось бы вручить данную награду моему российскому коллеге, который сражался в Сирии. Я, к сожалению, в Сирии в операциях участия не принимал. Но для меня было большой честью сблизиться с российским военными, которые там были", - признался на церемонии Шиоди.

Он добавил, что высоко оценивает вклад российских Вооруженных сил в борьбу с терроризмом и в восстановление мира в Сирии. "Я считаю, что мы много можем достичь вместе в борьбе с терроризмом, который является по сути своей современной формой фашизма", - сказал французский ветеран.

Евгений Серга поблагодарил Шиоди за столь необычный подарок. "Ваш поступок свидетельствует об особом отношении к ратной службе. Я буду помнить сегодняшний день и бережно хранить эту награду", - пообещал российский военный. Он тоже не оставил гостя без подарка - от имени родной бригады морской пехоты вручил французу памятный сувенир.

В Минобороны РФ, не вдаваясь в подробности, сказали, что сержант Серга участвовал в выполнении специальных задач на территории Сирии. Он награжден орденом Мужества, и эта награда была на груди морпеха на встрече с Стефаном Шиоди. Именно рядом с ней француз прикрепил к мундиру свой "Крест участника боевых действий".

Стоит упомянуть такую интересную деталь. Оказывается, прадед Стефано Шиоди был офицером Российской императорской армии. Он участвовал в Первой мировой войне и получил ранение. А сам сержант служил в сухопутных войсках.

И еще, французы не в первый раз в новейшей истории предают награды в Россию. В мае 2016 года приехавшие в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина французские пенсионеры Жан-Клод и Мишлин Маге вручили фамильные реликвии - орден Почетного легиона и Военный крест с пальмовой ветвью - родителям погибшего в Сирии старшего лейтенанта Александра Прохоренко, посмертно удостоенного звания Героя РФ.

Мишлин Маге рассказала, чьи ордена хранились в их семье. Военного креста с пальмовой ветвью во время Второй мировой войны был удостоен ее отец. А орденом Почетного легиона посмертно наградили дядю Мишлин. 17-летним подростком он участвовал в Сопротивлении, за что был отправлен фашистами в концлагерь Бухенвальд.

Строго говоря, чете Прохоренко тогда передали три награды. Еще один орден Почетного легиона попросил передать Наталье Леонидовне и Александру Васильевичу Прохоренко француз Даниэль Кутур. Как и семья Маге, о подвиге нашего офицера, окруженного террористами под Пальмирой и, чтобы не попасть в плен, вызвавшего огонь на себя, он узнал из интернета. А когда прочитал о благородном решении четы Маге, без особых раздумий присоединился к ним. Правда, в Россию Даниэль не полетел, но его фамильная награда теперь тоже хранится в доме Прохоренко в селе Городки Оренбургской области.

Об этой трогательной истории Стефан Шиоди, конечно, слышал. И, возможно, именно она сподвигла французского отставного сержанта на столь благородный поступок.

Справка "РГ"

Награда "Крест участника боевых действий" (Croix du Combatant) появилась во Франции в 1930 году. Ныне ее вручают военнослужащим национальной армии, более 120 суток участвовавшим в военных операциях за пределами Франции. Крестом могут наградить за сражения. Его кавалерами становятся те, чья боевая доблесть отмечена в рапортах командования. А еще военные, потерявшие здоровье по время выполнения боевого задания или нахождения в плену.

Награда представляет собой равноконечный крест с ушком, промежуточным кольцом и лентой. На лицевой стороне "Креста" изображен профиль Марианны - символа Французской революции. Ее голова увенчана каской Адриана, символом победы Франции в Первой мировой войне. Каска обрамлена лавровым венком. На окружности центрального медальона имеется надпись "Republique Francaise". Между исходящими из медальона лучами пропущена лавровая ветвь.

Юрий Гаврилов