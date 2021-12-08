Возвращение «Коалиции»

В России в очередной раз заговорили о начале государственных испытаний САУ «Коалиция-СВ». Вчера, 6 декабря, газета «Известия» сообщила о том, что в Минобороны уже утверждён план проведения испытаний перспективной самоходной артиллерийской установки.

Согласно новым срокам, завершить государственные испытания планируется к 30 сентября 2022 года. Также к концу следующего года самоходку планируют официально принять на вооружение.

Самоходная гаубица «Коалиция-СВ» Источник изображения: tass.ru

Предсерийная партия из десяти установок «Коалиция-СВ» в рамках опытно-войсковой эксплуатации проходила тестирование в 1-й танковой армии Западного военного округа. Всего в рамках проекта «Коалиция-СВ» были созданы несколько изделий, в том числе транспортно-загрузочная машина (ТЗМ). В Минобороны РФ указывают, что она уже прошла государственные испытания.

Контракт на поставку новых САУ был заключён ещё в 2017 году. Тогда сообщалось, что в 2019 году должны завершиться государственные испытания. В 2020 году «Коалиция-СВ» должна была пойти в серийное производство, но позже стало известно о существенном смещении этих сроков.

Самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» разрабатывалась в период с 2002 по 2013 год в ЦНИИ «Буревестник». Опытные образцы самоходок «Коалиция» на гусеничных шасси были впервые показаны в 2015 году на московском параде в честь 70-летия Победы. Машина вооружена нарезным 152-мм орудием 2А88, способным поражать цели на расстоянии до 70 км. Одна из ключевых особенностей «Коалиции» — кабина-капсула, в которой размещён экипаж (водитель, наводчик и командир). Как и в танке «Армата», кабина отделена от боекомплекта, что позволяет экипажу покинуть машину во внештатной ситуации. При этом башня, в которой расположено орудие, является необитаемой. Также известно о разработке колёсного варианта САУ «Коалиция-СВ».