Войти
Известия.ru

Британский военный потребовал $1,1 млн за заикание после эстонских морозов

207
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Xinhua/Sergei Stepanov

Британский военнослужащий Чилеше Мвамба подал иск на минообороны Великобритании в Высокий суд Лондона, требуя компенсацию в £860 тыс. ($1,13 млн) за последствия для своего здоровья после трехнедельного нахождения в Эстонии в ноябре 2017 года. Об этом сообщает газета Daily Mail.

31-летнего военнослужащего Корпуса королевских инженеров направили в составе британского контингента в Эстонию в рамках многонациональной операции по «сдерживанию агрессии России» и демонстрации НАТО «в качестве очень боеспособной силы». В прибалтийское государство было переброшено более 800 британских военнослужащих в рамках расширенного передового присутствия альянса.

Мвамба находился в Эстонии с 10 ноября до 3 декабря. Согласно его заявлению, он подвергся, «воздействию экстремальных холодов», сильному переохлаждению, от чего он теперь страдает стойким посттравматическим стрессовым расстройством и заиканием.

Адвокат Гурион Таузиг заявил на предварительных слушаниях в суде, что последствия пребывания в Эстонии «серьезно повлияли» на социальное взаимодействие, образ жизни и перспективы работы Мвамбы. В детстве он страдал от легкого заикания, но его защита считает, что ситуацию усугубило именно переохлаждение, передает НСН.

Британское военное ведомство взяло на себя ответственность за переохлаждение бойца, но не согласилось с тем, что дефекты речи появились у военнослужащего из-за холода, сообщает телеканал «360». В архивных метеосводках указано, что во время командировки Мвамбы в Эстонии было максимум -4 градуса.

Ранее, в сентябре 2020 года военнослужащий армии Великобритании подал в суд на министерство обороны страны, утверждая, что подвергался дискриминации из-за своего русского происхождения. По словам мужчины, он неоднократно предпринимал попытки стать переводчиком в разведывательном корпусе, однако ему отказывали из опасений, что он якобы может стать российским шпионом.

Кроме того, капрал считает, что в минобороны несколько раз сфальсифицировали результаты его языкового тестирования, чтобы он не прошел на службу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Эстония
Проекты
2020-й год
NATO
Похожие новости
13.01.2021
НАТО против России: кто кого переиграет в 2021 году? (Polityka, Польша)
08.12.2020
Векторы НАТО, традиционные и не очень
03.02.2020
Европа под «военным каблуком» Америки
13.12.2019
Европа на заклание
06.12.2019
ПодНАТОрели: альянс вновь поставил "российскую угрозу" в один ряд с терроризмом
03.12.2019
Чжунго цзюнван (Китай): военное сдерживание США России набирает обороты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 00:52
  • 42
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 08.12 00:31
  • 29
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 07.12 23:50
  • 12
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.12 23:28
  • 1
Победа СССР без единого выстрела. Почему США свернули проект «Валькирия»
  • 07.12 23:03
  • 1
Турецкую ПВО сочли способной превзойти С-400
  • 07.12 22:31
  • 1
В Японии оценили модернизированный «Панцирь-С1М»
  • 07.12 22:25
  • 3
Как российскому автопрому обрести больше свободы от импорта
  • 07.12 22:16
  • 1
Российскую «Гибку-С» назвали аналогом польского комплекса
  • 07.12 22:05
  • 38
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 07.12 21:35
  • 33
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 07.12 20:44
  • 3
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 07.12 20:43
  • 16
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 07.12 19:44
  • 444
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.12 19:36
  • 2
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 07.12 15:36
  • 7
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя