Подписан контракт на совместное производство в Индии автоматов АК-203

Как сообщила группа компаний "Калашников", 6 декабря 2021 года в Дели в рамках встречи министров обороны России и Индии был подписан контракт на поставку министерству обороны Индии более 600 тысяч автоматов АК-203, произведенных в Индии.

Автомат АК-203 под патрон 7,62 х 39 мм в исполнении для Индии, представленный совместным российско-индийским предприятием Indo-Russian Rifles Private Limited. Автомат в индийском исполнении сохранил ряд элементов от автомата АК-103, включая простой складной приклад, цевье (без верхней планки) и рычаг селектора (с) guardingindia.com

Межправительственное соглашение об организации совместного российско-индийского производства автоматов Калашникова 200 серии было подписано в 2019 году. Завод в индийском городе Корва (штат Уттар-Прадеш) торжественно открывал премьер-министр страны Нарендра Моди. Впоследствии будет достигнута 100% локализация производства в Индии, что является беспрецедентным и полностью удовлетворяет провозглашенному индийским руководством курсу "Делай в Индии".

"Российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу в течение трех лет по оптимизации ценовых и технологических параметров проекта. Теперь, когда контракт подписан, готовы начать производство современных АК-203 в городе Корва в течение ближайших месяцев", - отметил генеральный директор группы компаний "Калашников" В.Н. Лепин.

Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, безусловно, открывает новую страницу в российско-индийском военно-техническом сотрудничестве.

Со стороны bmpd напомним, что в 2018 году было подписано индийско-российское соглашение, предусматривающее организацию совместного российско-индийского предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL) по производству в Индии российских автоматов АК-203. В феврале 2019 года был подписан соответствующий индийско-российский межправительственный протокол.

Проект по организации производства в Индии автоматов АК-203 является основной частью обширной долгосрочной программы индийской армии по приобретению 768 тысяч автоматических винтовок калибра 7,62 мм для полного перевооружения линейных частей - ввиду прекращения производства оказавшейся неудачной 5,56-мм автоматической винтовки INSAS индийской разработки. В качестве экстренной меры в рамках данной программы индийская армия в начале 2019 года осуществила "срочную" закупку 72400 автоматических винтовок американского производства SIG Sauer SIG716 под патрон 7,62 х 51 мм. Однако для закупки остальных 695600 единиц оружия министерство обороны Индии в начале 2018 года сочло предпочтительным типом российский автомат АК-103 (в последующем - АК-203) под патрон 7,62 х 39 мм.

В соответствии с изначальными российско-индийскими договоренностями 2018 года, предусматривалась прямая закупка Индией в России сперва 20 тысяч (потом изменено на 50 тысяч) автоматов АК-203 с организацией производства еще 645-650 тысяч (а с учетом потребностей других силовых структур Индии, помимо вооруженных сил - до 750 тысяч, с общей оценочной стоимостью до 2,5 млрд долл) автоматов на совместном российско-индийском предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited, образованном индийским государственным оборонно-промышленным объединением Ordnance Factory Board (OFB, доля в СП 50,5%) и российскими АО "Рособоронэкспорт" и АО "Концерн "Калашников" (49,5%). Церемония открытия завода совместного российско-индийского предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited по выпуску автоматов АК-203 состоялась в присутствии премьер-министра Индии Нарендрв Моди 3 марта 2019 года в индийском городе Корва в округе Амети (штат Уттар-Прадеш) на площадке длительное время строящегося, но так и не введенного полноценно в строй предприятия OFB по производству боеприпасов. В 2021 году в связи с реорганизацией и разделением OFB его доля в СП перешла к новым индийским государственным оборонно-промышленным объединениям Advanced Weapons and Equipment India Limited (AWEIL) и Munitions India Limited (MIL).

Однако несмотря на открытие завода в Корва, согласование окончательного контракта на организацию производства на нем автоматов АК-203 затянулось еще на два с половиной года ввиду разногласий по ценовым вопросам и объемам локализации (индийская сторона настаивала на достижении 100-процентной локализации в течении полутора лет с начала выпуска, при этом было неясно, сможет ли само OFB обеспечить такую локализацию). При этом заявленная ОFB министерству обороны Индии цена АК-203 индийской сборки была значительно выше, чем цена готового АК-203 при прямом импорте из России. По последним сообщениям, согласованная цена поставки одного АК-203 с предприятия IRRPL индийской армии должна составить 80 тысяч рупий (1060 долларов), при изначальном запросе OFB в 86 тысяч рупий, в то время как автоматические винтовки SIG Sauer SIG716 импортировались из США по цене 990 долларов (72782 рупий) за единицу.

Согласно индийским источникам, подписанный 6 декабря 2021 года контракт предусматривает производство в Индии на СП Indo-Russian Rifles Private Limited 601427 автоматов АК-203. Контракт номинирован в индийской валюте и стоит 5124 кроров рупий (около 672 млн долл).

Затягивание вопроса с организацией производства АК-203 в Индии вынудило индийское министерство обороны в августе 2021 года прибегнуть к срочной закупке готовых автоматов этого типа в России, заключив соответствующий контракт с увеличением количества приобретаемых готовых автоматов до 70 тысяч.

Как уже сообщал наш блог, автомат АК-203 в исполнении для Индии сохраняет ряд элементов от автомата АК-103, включая простой складной приклад, цевье (без верхней планки) и рычаг селектора, и по сути представляет собой развитие ОКР "Обвес" (КМ-АК 6Ч63).