Украина попросила у союзников дополнительное вооружение и материальную помощь

Украина направила союзникам запрос на получение дополнительного вооружения, материальной помощи, а также на проведение подготовки ВВС и ВМС страны. Об этом со ссылкой на министра обороны республики Алексея Резникова 7 декабря сообщает телеканал CNN.

«Министр заявил, что украинская армия направила запрос дополнительной помощи от своих союзников в виде вооружения, материальной помощи плюс подготовки ее военно-воздушных и военно-морских сил», — сказано в сообщении.

Резников заявил телеканалу, что «Украине не нужны войска, поскольку американские солдаты уже гибли на ее территории».

По его словам, если Москва решит «вторгнуться» на Украину, начнется «настоящая кровавая бойня», которая в итоге приведет к катастрофе для всей Европы. В этом случае порядка 4–5 млн украинцев может понадобиться убежище в европейских странах. Глава минобороны также выразил мнение, что «бряцанье оружием» со стороны РФ якобы нацелено на то, чтобы посеять страх и хаос на Украине и таким образом воспрепятствовать ее вступлению в НАТО и ЕС.

Кроме прочего на фоне предстоящего разговора американского и российского лидеров Резников заявил, что посоветовал бы Джо Байдену четко донести до Владимира Путина, что в сложившейся ситуации «красной линией» для РФ является Украина.

Переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена по видеосвязи состоятся 7 декабря.

Ранее, во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор Путина и Байдена состоится, несмотря на заявления о санкциях, которые были сделаны американской стороной накануне. В то же время он заявил, что Москва не ждет от предстоящих переговоров «прорывов», а также отметил, что эскалация напряженности в Европе зашкаливает, и потому требует личного обсуждения на высшем уровне

В этот же день стало известно, что Украина попросила у США часть американских вооружений, которые предназначались Афганистану до прихода там к власти «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Уточнялось, что Алексей Резников во время визита в Штаты просил Вашингтон увеличить поставки вооружений для Киева, а также запросил помощь в сфере воздушной, морской обороны и радиоэлектронной борьбы.

6 декабря представитель Белого дома заявил, что Вашингтон и Брюссель разработали существенные экономические контрмеры, которые будут применены в случае «крупной российской военной эскалации» на Украине.

В свою очередь начальник штаба обороны Канады Вейн Эйри заявил, что Украине необходимо действовать осторожно и дипломатично, а увеличение численности войск на территории страны будет раздражать Россию. Таким образом он отреагировал на просьбу министра обороны Украины Андрея Резникова, предложившего направить в страну 500 военных инструкторов из Канады.

2 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Совет Евросоюза (ЕС) принял решение предоставить Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей. Он отметил, что деньги будут потрачены на материально-техническую помощь для развития и наращивания потенциала Вооруженных сил Украины в сферах медицины, деятельности по разминированию, мобильности, логистики, кибербезопасности.

21 ноября Песков подчеркивал, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.