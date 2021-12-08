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Деловая газета "Взгляд"

Эксперт: Новая система ПВО Британии опоздала на 20 лет

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Комплекс ПВО Sky Sabre
Комплекс ПВО Sky Sabre.
Источник изображения: army.mod.uk

«Российский ЗРК С-400 может уничтожить объект размером с пятирублевую монету на высоте 70 км. Это вероятно превышает возможности британского комплекса Sky Sabre», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, полковник Сергей Хатылев. Так он оценил сообщение Минобороны Британии о новых комплексах ПВО, предназначенных для отражения атак Су-57 и способных поражать цель размером с мяч для тенниса.

"Истребитель Су-57 – не самый сложный объект для ПВО, поэтому нельзя оценивать средства воздушной защиты по возможности сбить эту цель. Что гораздо более важно – принятый на вооружение ПВО сухопутных войск зенитно-ракетный комплекс "Викинг" по своим тактико-техническим характеристикам превышает Sky Sabre в четыре раза. Например, у нашего комплекса больше целевых каналов – совокупность элементов ЗРК, обеспечивающих одновременное сопровождение и обстрел одной цели", – сказал экс-начальник зенитных ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВВС России, полковник Сергей Хатылев.

Собеседник отметил,что российский ЗРК имеет дальность стрельбы 83 км. И если на его предыдущих версиях находилось четыре ракеты, то теперь – шесть на самой пусковой установке и 12 – на транспортно-заряжающей машине, с которой тоже можно вести огонь. "Вообще, Британия не очень сильна в ПВО. Все, что королевство принимало в последние 30 лет на вооружение – это устаревшие американские разработки", – пояснил эксперт.

Хатылев отдельно коснулся заявления Минобороны Британии о том, что новая система ПВО может поражать цели размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука. "Мы этим примером иллюстрировали наши системы слежения за воздушными и космическими телами больше 20 лет назад. Тогда говорилось, что наши системы способны обнаружить над Средиземным морем, выдать целеуказания и уничтожить объект размером с теннисный мячик. Эта система включает в себя не только стрельбовый комплекс, но и станции предупреждения о ракетном нападении", – детализировал Хатылев.

Эксперт добавил, что стоящий сейчас на вооружении в России ЗРК С-400 способен уничтожать объект размером с пятирублевую монету на высоте 70 км, что, вероятно, превышает возможности британского Sky Sabre. "Так что рекламные заявления по поводу новой ПВО англичане пусть оставят себе на обед", – добавил собеседник.

Экс-начальник ЗРВ также указал на бесполезность нового британского вооружения в свете обладания Россией гиперзвуковым оружием. "На сегодняшний день у Британии практически нет средств для противодействия нашим гиперзвуковым ракетам, летящим со скоростью 8 или 10 Махов", – подчеркнул Хатылев.

Источники в британском Минобороны сообщили о том, что армия Соединенного королевства приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre, которая должна стать защитой от российских истребителей. Times со ссылкой на источники пишет, что Лондон с помощью новой системы рассчитывает "отражать угрозы, исходящие от российских истребителей-невидимок, таких как Су-57, которым НАТО дало кодовое имя Felon", передает ТАСС.

Sky Sabre заменила ракеты Rapier, которые использовались с 1970-х годов. Минобороны Британии сообщает, что новая система ПВО может поражать цели размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука. Sky Sabre может управлять полетом 24 ракет одновременно. Британский министр по вопросам оборонных закупок Джереми Куин заявил, что "передовая технология значительно повысила защиту" с воздуха. Sky Sabre, по его словам, "является яркой демонстрацией боевых возможностей" Великобритании "тем, кто хочет причинить вред" стране.


Рафаэль Фахрутдинов


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